Kayseri derbisinde tempolu düello 3-3 sona erdi

Kayseri Süper Amatör Küme'nin 3. haftasında Argıncıkspor ile Döğergücü FK arasında oynanan maç, izleyenlere bol gollü ve zaman zaman sert bir mücadele sundu. Karşılaşma 3-3 berabere bitti; maçta toplam 6 gol kaydedildi ve iki takım da maçı 10 kişi tamamladı.

maçın kilit anları:

Karşılaşma gol düellosuna hızlı başladı. Argıncıkspor'da Eren Cem Çelebi 7. dakikada ağları sarsarak takımını öne geçirirken, Döğergücü FK Enes Mustafa İlhan ile 9. dakikada eşitliği sağladı. İlk yarıda Arda Taştan 28. dakikada skoru Döğergücü lehine çevirdi. İkinci yarıda Eren Cem Çelebi 63. dakikada skoru yeniden dengeledi; 70. dakikada her iki takım birer futbolcusunu kaybetti: Döğergücü FK'dan Arda Hasan Temir, Argıncıkspor'dan Kaan Aşık kırmızı kart gördü. Döğergücü FK'nın 75. dakikadaki golünü Enes Musa Karaağaç kaydetti, son sözü ise 90. dakikada Yavuz Selim Kılıçaslan söyleyerek maçı 3-3'e taşıdı.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Ahmet Pakırcı, Göktürk Seven, Osman Nuri Bayram

Döğergücü FK: Muhammed Eren İnalpulat, Ozan Özer, Hasan Kağan Karaarslan (Eymen Çelik dk. 75), Enes Musa Karaağaç, Arda Taştan, Enes Mustafa İlhan, Samet Emir Bilge, Halil İbrahim Demir, Arda Hasan Temir, Ali Tuna Kara, Kürşat Özcan Küçük.

Argıncıkspor: Kemal Çelik, Ozan Arslan Kahriman, Kaan Aşık, Yavuz Selim Kılıçaslan, Hacı Mert Cingöz, Memduh Çökük (Şahin Topuz dk. 60), Süleyman Çetiner, Alper Arda Karakoç, Yusuf Aslan, Eren Cem Çelebi, Tahir Can Çeçen.

Maç, her iki takımın da hücumda etkili olduğu anlar barındırdı ancak 70. dakikadaki çift kırmızı kart oyunun temposunu ve disiplinini etkiledi. Sonuç olarak iki ekip puanları paylaştı.

KAYSERİ SÜPER AMATÖR KÜME’DE LİGİN 3. HAFTASINDA 6 GOLÜN ATILDIĞI KARŞILAŞMADA ARGINCIKSPOR İLE DÖĞERGÜCÜ FK 3-3 BERABERE KALARAK PUANLARI PAYLAŞTILAR. İKİ TAKIMDA KARŞILAŞMAYI 10 KİŞİ TAMAMLADI.