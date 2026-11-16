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Kayseri devlet hastanesinde diyabet farkındalık etkinliği

Kayseri Devlet Hastanesi'nde 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'ne özel düzenlenen etkinlikte Diyabet Birimi bilgilendirme yaptı, halkın kan ölçümleri yapıldı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 17:30

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kayseri devlet hastanesinde diyabet farkındalık etkinliği

Kayseri Devlet Hastanesi'nde diyabet farkındalığını artırma çalışması:

Kayseri Devlet Hastanesi’ne bağlı Emel Mehmet Tarman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniği bünyesindeki Diyabet Birimi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında toplumda diyabet bilincini artırmak amacıyla bilgilendirme etkinliği düzenledi. Etkinlik, hastaların ve ziyaretçilerin kolay erişebileceği bir bilgilendirme standı etrafında şekillendi.

etkinlikte gerçekleştirilen uygulamalar ve ziyaretler:

Etkinlik alanında kurulan stantta, Diyabet Birimi ekipleri katılımcılara diyabetin belirtileri, erken teşhisin önemi ve günlük takip süreçleri hakkında bilgi verdi. Başhekim Uzm. Dr. Ali Çöl ve hastane yöneticileri standı ziyaret ederek yürütülen çalışmaları dinledi ve stantta kan şekeri ölçümü yaptırdı. Stantta ayrıca kan şekeri ölçümleri gerçekleştirildi ve katılımcılara sonuçların takibi konusunda yönlendirmeler yapıldı.

katılımcıların tepkisi ve verilen temel mesajlar:

Vatandaşların etkinliğe gösterdiği ilgi dikkat çekti; katılımcılar düzenlenen bilgilendirme faaliyetinden memnuniyetini dile getirerek diyabet çalışanlarına teşekkür etti. Etkinlikte erken teşhis, düzenli kan şekeri takibi, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin önemi üzerinde duruldu ve bu konularda pratik öneriler paylaşıldı. Hastane yetkilileri, benzer farkındalık çalışmalarının devam edeceğini belirtti ve toplum sağlığına yönelik bilgilendirmelerin sürdürülmesinin altını çizdi.

KAYSERİ DEVLET HASTANESİ’NE BAĞLI EMEL MEHMET TARMAN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI KLİNİĞİ’NDE...

KAYSERİ DEVLET HASTANESİ’NE BAĞLI EMEL MEHMET TARMAN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI KLİNİĞİ’NDE DİYABET BİRİMİ TARAFINDAN 14 KASIM DÜNYA DİYABET GÜNÜ KAPSAMINDA DİYABET HASTALIĞINA DİKKAT ÇEKMEK VE TOPLUMDA FARKINDALIK OLUŞTURMAK AMACIYLA BİLGİLENDİRME ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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