Kayseri kadın sahasında etkili oyunla farklı kazandı

maç özeti:

Kayseri Kadın Futbol Kulübü, Suwen Kadınlar Süper Lig 5. haftasında evinde Şile Bilgidoğa Sportif Yatırım Hizmetleri A.Ş. ile karşılaştı ve mücadeleyi 7-0 gibi farklı bir skorla kazandı. Karşılaşma Sümer Stadında oynandı. Hakem triosu: Tunahan Evci, Ersin Öztürk, Ertuğrul Çil.

Skor üretimi ilk yarıda yoğunlaştı: Laurie Ann Moise dakikalar 27 ve 31'de fileleri havalandırdı, ardından Kafayat Atoke Başhıru 39. ve 45. dakikalarda gol bularak devreye avantajla girilmesini sağladı. İkinci yarıda da gol sesi kesilmedi; Hembafan Roselina Ayatsea 61 ve 70. dakikalarda skoru genişletti, Başhıru 77. dakikada bir gol daha ekleyerek maçın 7-0 tamamlanmasına katkıda bulundu.

kadrolar:

Kayseri Kadın FK: Rıta Akarekor, (Asiye Damla Kasap dk.46), Ayowunmi Mama Omosuyı, Elvin Kılınç, (Mine Okaytu dk.80), Fatman Nur Şenses, Hembafan Roselina Ayatsea, Mariam Olawumi Abdulkabir, Aluwabunmi Semilore Oladeji, Blessed Chizameze Isıgbo, Kafayat Atoke Başhıru, Laurie Ann Moise, Ayşegül Aydın.

Şile Bilgidoğa Sportif Yatırım Hizmetleri A.Ş.: Lamfir Oceane Konan, Ecrin Koyun, Arzu Yedikardeş, İlayda Pınar, Samira Ashirova, Grace Esperance Blue, Nazlı Feride Aletirik, Gamze Demirtaş, Esin Nisa Sivaslı, (Minenur Sarıoğlu dk.46), Resmiye İlden Şimşek.

değerlendirme:

Kayseri Kadın FK hücum hattındaki etkin oyunla öne çıktı; Kafayat Atoke Başhıru üç golle hat-trick yaparken, Laurie Ann Moise ve Hembafan Roselina Ayatsea da skora çift katkı verdi. Takımın savunması ise maç boyunca direnç göstererek gol yemeden sahadan ayrılmasını sağladı.

SUWEN KADINLAR SÜPER LİG EKİPLERİNDEN KAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ LİGİN 5. HAFTASINDA SAHASINDA ŞİLE BİLGİDOĞA SPORTİF YATIRIM HİZMETLERİ A.Ş.’Yİ 7-0 GİBİ FARKLI BİR SKORLA MAĞLUP ETTİ.