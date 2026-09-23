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Kayseri mutfak akademisi'nde öğrenciler uygulamalı gastronomi eğitimi alıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Erciyes Üniversitesi iş birliğiyle, Mutfak Akademisi'nde gastronomi öğrencileri mutfakta uygulamalı eğitim alıyor.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 13:19

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kayseri mutfak akademisi'nde öğrenciler uygulamalı gastronomi eğitimi alıyor

Kayseri mutfak akademisi'nde öğrenciler uygulamalı gastronomi eğitimi alıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Erciyes Üniversitesi arasında imzalanan iş birliği kapsamında, gastronomi bölümü öğrencileri teoride edindikleri bilgileri saha koşullarında uygulama imkânı buluyor. Protokol çerçevesinde öğrenciler, Mutfak Sanatları Merkezi (MSM) bünyesindeki Kayseri Mutfak Akademisi (KMA) ortamında derslerini gerçekleştiriyor.

uygulamalı eğitim ortamı:

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içinde hizmet veren MSM, öğrencilere profesyonel mutfak donanımı sunuyor. Akademide yürütülen uygulamalı dersler sayesinde öğrenciler hem mutfak tekniklerini pratiğe döküyor hem de mesleki becerilerini geliştiriyor. Eğitimler, akademik programlarla uyumlu olarak planlanıyor ve öğrencilerin sektör gereksinimlerine hazır hale gelmesi hedefleniyor.

iş birliğinin kapsamı ve hedefleri:

İmzalanan "Gastronomi Alanında Nitelikli İnsan Kaynağı ve Uygulamalı Eğitim İş Birliği Protokolü", yalnızca uygulamalı eğitime alan açmakla kalmıyor; akademik çalışmalar, Kayseri'ye özgü yerel ürünlerin tescili, ulusal ve uluslararası projeler ile sosyal sorumluluk faaliyetlerinde ortak adımlar atılmasını da kapsıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle, gastronomi ve turizm sektörlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Protokol kapsamında KAYTUR'a bağlı Mutfak Sanatları Merkezi ve Kayseri Mutfak Akademisi, Erciyes Üniversitesi öğrencilerine uygulama alanı sunuyor. Bu sayede öğrenciler, teorik eğitimlerini gerçek çalışma ortamlarında pekiştirme fırsatı buluyor ve mezuniyet sonrası mesleğe hızlı adaptasyon sağlanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş, akademide eğitim gören öğrencileri ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Temeltaş, öğrencilere başarı dileklerini iletirken, Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın selamlarını iletti.

Kayseri Mutfak Akademisi, belediye ve üniversite iş birliğinin somut bir örneği olarak nitelikli eğitim altyapısı sağlıyor. Akademinin faaliyetleri, gençlerin mesleki gelişimine katkı sunmaya ve bölgesel gastronomi potansiyelini güçlendirmeye devam ediyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ARASINDA İMZALANAN PROTOKOL KAPSAMINDA...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ARASINDA İMZALANAN PROTOKOL KAPSAMINDA, GASTRONOMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ DERSLERİNİ MUTFAK SANATLARI MERKEZİ BÜNYESİNDEKİ KAYSERİ MUTFAK AKADEMİSİ’NDE UYGULAMALI OLARAK SÜRDÜRÜYOR.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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