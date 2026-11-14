Kayseri son görevini yerine getirdi: Serkan Önder dualarla uğurlandı

Kayseri'de son görev:

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkiinde 12 Kasım akşamı meydana gelen helikopter kazasında şehit olan dört askerden biri olan Uçuş Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder, memleketi Kayseri'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

uğurlama töreninin akışı:

Şehidin naaşı, Kayseri protokolü tarafından karşılanmak üzere 12. Hava Ulaştırma Ana Üssü'ne getirildi. Al bayrağa sarılı tabut önce baba ocağına götürülerek helallik alındı. Daha sonra tabut, namazın kılınacağı Kalem Kırdı Camii'ne getirildi; burada aile yakınları ve vatandaşlar tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Kılınan cenaze namazının ardından naaş, askeri tören eşliğinde son yolculuğu için taşındı ve şehitlikte toprağa verildi. Tören boyunca askeri tören ve dini ritüellerin sırayla uygulandığı belirtildi.

katılımcılar ve törenin önemi:

Cenaze törenine katılanlar arasında Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye başkanları, kamu kurum müdürleri, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Tören, hem devlet protokolünün hem de yerel halkın şehide saygı duruşu olarak gerçekleşti; aile ve yakınları tören boyunca duygusal anlar yaşadı. Şehidin naaşı, kılınan namaz ve askeri törenin ardından Kartal Şehitliği'ne defnedildi.

Kayserili şehit gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı