Dolar 49,8339 +0,10%
Euro 55,4766 +0,20%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.521,74 -0,10%
EUR/USD 1,1137 +0,06%
Brent Petrol 111,22 +1,65%
--°

Kayseri sucuğunun itibarını koruma çağrısı: fason üretime sıkı denetim talebi

Şahin ve Müslümoğlu, Kayseri sucuğu ve pastırmasının itibarının korunması için fason üretimde denetimlerin sıklaştırılmasını talep etti.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 14:28

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Kayseri sucuğunun itibarını koruma çağrısı: fason üretime sıkı denetim talebi

fason üretime yönelik eleştiriler:

Şahin ve Müslümoğlu firmaları ortak bir açıklama yaparak, Kayseri'de fason olarak üretilen sucuk ve pastırmada yaşanan usulsüzlüklerin şehrin marka değerine zarar verdiğini vurguladı. Açıklamada, taklit ve tağşiş iddialarının yıllardır süren emekle oluşturulan değeri zedelediği belirtildi.

denetim çağrısı:

Şirketler, "Özellikle fason üretim yapan tesislerde bu tür usulsüzlükler neden önlenemiyor, neden yeterince kontrol altına alınamıyor? Bizler tüm yasal sorumluluklarımızı yerine getirirken, hileli üretim yapanların dürüst üreticilerle aynı piyasada yer alması kabul edilemez." sözleriyle yetkililere fason tesislerde denetimlerin sıklaştırılması çağrısı yaptı. Açıklamada, amaçlarının dürüst üreticinin emeği ve Kayseri’nin itibarının korunması olduğu vurgulandı.

KAYSERİ&#039;DE SUCUK ÜRETİMİ YAPAN 2 FİRMADAN YAPILAN AÇIKLAMADA, FASON SUCUK ÜRETİMİ YAPAN TESİSLERE...

KAYSERİ'DE SUCUK ÜRETİMİ YAPAN 2 FİRMADAN YAPILAN AÇIKLAMADA, FASON SUCUK ÜRETİMİ YAPAN TESİSLERE YÖNELİK DENETİMLERİN SIKLAŞTIRILMASI GEREKTİĞİNİ BELİRTİLEREK, KAYSERİ'NİN İTİBARININ KORUNMASI GEREKTİĞİNİN ALTINI ÇİZDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Osmangazi'den 29 ekim mesajı: birlik, özgürlük ve gelecek vurgusu
images

adliyede 29 ekim coşkusu: başsavcı personelle bayramı kutladı
images

Niğde'de cumhuriyetin 103. yılı törenlerle karşılandı
images

Cumhuriyetin emaneti: Van OSB başkanı Memet Aslan'dan 29 Ekim mesajı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Muratpaşa kaymakamı İhsan Kara için valilikte gözyaşlarıyla veda

Okulda rahatsızlanan 9 yaşındaki Ömer Halis toprağa verildi

Tilkinin minare macerası: iki tilki bahçe kenarında yiyecek ararken görüntülendi

Gaziantep’te şafak baskınlarıyla hırsızlık operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı