Kayseri sucuğunun itibarını koruma çağrısı: fason üretime sıkı denetim talebi

fason üretime yönelik eleştiriler:

Şahin ve Müslümoğlu firmaları ortak bir açıklama yaparak, Kayseri'de fason olarak üretilen sucuk ve pastırmada yaşanan usulsüzlüklerin şehrin marka değerine zarar verdiğini vurguladı. Açıklamada, taklit ve tağşiş iddialarının yıllardır süren emekle oluşturulan değeri zedelediği belirtildi.

denetim çağrısı:

Şirketler, "Özellikle fason üretim yapan tesislerde bu tür usulsüzlükler neden önlenemiyor, neden yeterince kontrol altına alınamıyor? Bizler tüm yasal sorumluluklarımızı yerine getirirken, hileli üretim yapanların dürüst üreticilerle aynı piyasada yer alması kabul edilemez." sözleriyle yetkililere fason tesislerde denetimlerin sıklaştırılması çağrısı yaptı. Açıklamada, amaçlarının dürüst üreticinin emeği ve Kayseri’nin itibarının korunması olduğu vurgulandı.

KAYSERİ'DE SUCUK ÜRETİMİ YAPAN 2 FİRMADAN YAPILAN AÇIKLAMADA, FASON SUCUK ÜRETİMİ YAPAN TESİSLERE YÖNELİK DENETİMLERİN SIKLAŞTIRILMASI GEREKTİĞİNİ BELİRTİLEREK, KAYSERİ'NİN İTİBARININ KORUNMASI GEREKTİĞİNİN ALTINI ÇİZDİ.