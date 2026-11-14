Kayseri süper amatör küme'de 4. haftanın düdük takvimi netleşti

Kayseri Süper Amatör Küme'de 4. hafta hakemleri açıklandı

Kayseri Süper Amatör Küme 4. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakem listesi Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından duyuruldu. Tek grupta süren ligde heyecanın her geçen hafta arttığı vurgulanırken, hafta boyunca oynanacak maçlarda görev alacak hakem atamaları kamuoyuna iletildi.

haftanın maçları ve atamaları:

Amaratspor - Büyük Toramanspor: Mert Mustan Müsüroğlu

Argıncıkspor - Develispor: Gökhan Mutlu

Kayseri Atletikspor - Kocasinan Ülküspor: Ömer Çağıl

G.O.Paşaspor - Kayseri Yolspor: Muhammed Emin Vural

Hacılar Erciyesspor - Döğergücü FK: Dilber Sıla Başıaçık

haftanın önemi ve beklentiler:

Süper Amatör Küme'de 4. hafta maçları yarın oynanacak ve ligde hem şampiyonluk hem de alt sıralar adına kritik sonuçlar doğurabilecek karşılaşmalar içeriyor. Hakem atamaları, müsabakaların akışı ve disiplin yönetimi açısından önemli bir rol oynayacak; bu nedenle atanan isimler kulüp yetkilileri ve taraftarlar tarafından yakından takip edilecek.

Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklama, maç takvimine ve atamalara dair bilgilendirmenin şeffaf biçimde paylaşıldığını gösteriyor. Haftanın maçlarıyla birlikte ligdeki rekabetin artması bekleniyor ve maç sonuçları puan tablolarına doğrudan etki edecek.

KAYSERİ SÜPER AMATÖR KÜME’DE 4. HAFTADA DÜDÜK ÇALACAK HAKEMLER BELLİ OLDU.