Kayseri Üniversitesi rektörü'nden 10 kasımda birlik çağrısı

Kayseri Üniversitesi'nden 10 kasım mesajı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Recep Ulucak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Ulucak'ın vurguları:

Rektör Ulucak mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Millî Mücadele’ye öncülük etmiş, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda ve ülkemizin çağdaşlaşma sürecinde önemli rol üstlenmiştir." ifadelerine yer verdi. Ulucak, Atatürk'ün liderliğinin ülke tarihindeki yerini güçlü bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

Anma ve çağrı:

Mesajın devamında Ulucak, "Bizlere düşen görev, Cumhuriyetimizin kazanımlarını koruyarak ülkemizin gelişmesine katkı sağlamak ve millî birlik ve beraberliğimizi güçlendirmektir." dedi ve Atatürk ile Millî Mücadele'nin tüm kahramanlarını rahmet ve saygıyla andı.

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (KAYÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. RECEP ULUCAK, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN VEFATININ 88. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA BİR ANMA MESAJI YAYIMLADI.