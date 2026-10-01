Kayseri üretim bandından çıkan iki ürün bakanlığın taklit ve tağşiş listesinde

Tarım ve Orman Bakanlığı güncellemesi: Kayseri'den iki firma listede

Tarım ve Orman Bakanlığı, 'taklit' ve 'tağşiş' yapılan gıdalar listesini güncelledi. Yapılan açıklamada, listede Kayseri kaynaklı iki firmanın bulunduğu belirtildi. İncelemelerde Pınarbaşı ilçesinde üretim yapan Güven Süt ürününde ve bir festival çadırında hazırlanan Adana harcında ayrı ayrı uygunsuzluklar tespit edildi.

Güven Süt ürünündeki tespitler:

Denetim raporuna göre, Pınarbaşı'nda üretilen ayçekirdek ve mısır çeşnili yarım yağlı taze eritme peyniri adlı üründe yağ oranı düşük olarak belirlendi. Ayrıca ürünün üretiminde bitkisel yağ kullanıldığı tespit edildi; bu bulgu ürünün özellikleri ve etiket bilgileri açısından önem taşıyor.

Festival çadırındaki Adana harcı incelemesi:

Diğer bir bulgu festival çadırında hazırlanan Adana harcına ilişkin yapıldı. Analizlerde kanatlı eti, baş eti ve taşlık tespit edilmesi dikkat çekti. Bakanlığın duyurusunda bu tespitlerin listede yer aldığı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan güncelleme, söz konusu ürünlerin taklit ve tağşiş listesine dahil edildiğini ortaya koydu ve ilgili tespitler resmi listeye yansıdı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TARAFINDAN YAYINLANAN 'TAKLİT' VE 'TAĞŞİŞ' YAPILAN GIDALAR LİSTESİNDE KAYSERİ'DEN 2 FİRMA YER ALIRKEN, FESTİVAL ÇADIRINDAKİ ADANA HARCINDA KANATLI ETİ, BAŞ ETİ VE TAŞLIK ETİ TESPİT EDİLMESİ DİKKAT ÇEKTİ.