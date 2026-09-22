Kayseri'de amatör takımlara uygulamalı oyun kuralları eğitimi

eğitim programı:

2026-2027 amatör futbol sezonu öncesinde, Kayseri Sümer Amatör Evi'nde düzenlenen eğitim programında Süper Amatör Küme ve 1. Amatör Küme takımlarının temsilcilerine futbol oyun kurallarında yapılan değişiklikler aktarıldı. Program, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kulüp antrenörleri ve yöneticilerinin kural uygulamalarında ortak anlayışa ulaşmasını hedefledi.

katılımcılar ve organizasyon:

Programa TFF Kayseri Bölge Müdürü ve ASKF Başkanı Mutlu Önal, Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, Kayseri İl Hakem Kurulu Başkanı Ömer Murat Ülger, antrenörler ve yöneticiler katıldı. Toplantı, amatör liglerde görev alacak ekiplerin bilgilendirilmesi ve olası uygulama farklılıklarının giderilmesine yönelik olarak düzenlendi.

kural değişiklikleri ve uygulama açıklamaları:

Eğitimi veren Kayseri İl Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Etlikçi, yeni sezonda uygulanacak oyun kurallarını detaylı şekilde ele aldı. Etlikçi, özellikle değişen ve güncellenen kurallar üzerinde durdu ve müsabakalarda karşılaşılabilecek uygulamalarla ilgili açıklamalarda bulunarak takım temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

2026-2027 AMATÖR FUTBOL SEZONU ÖNCESİNDE, SÜPER AMATÖR KÜME VE 1. AMATÖR KÜME TAKIMLARININ TEMSİLCİLERİNE DEĞİŞEN FUTBOL OYUN KURALLARIYLA İLGİLİ EĞİTİM VERİLDİ.