Dolar 48,8156 +0,01%
Euro 56,0311 +0,14%
Bist 13.337,69 +0,40%
Altın Gram 6.838,28 -0,61%
EUR/USD 1,1474 +0,05%
Brent Petrol 97,61 +1,42%
--°

Kayseri'de amatör takımlara uygulamalı oyun kuralları eğitimi

2026-2027 amatör sezonu öncesi Kayseri Sümer Amatör Evi'nde düzenlenen eğitimde Süper Amatör ve 1. Amatör Küme temsilcilerine kural değişiklikleri anlatıldı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 03:34

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayseri'de amatör takımlara uygulamalı oyun kuralları eğitimi

eğitim programı:

2026-2027 amatör futbol sezonu öncesinde, Kayseri Sümer Amatör Evi'nde düzenlenen eğitim programında Süper Amatör Küme ve 1. Amatör Küme takımlarının temsilcilerine futbol oyun kurallarında yapılan değişiklikler aktarıldı. Program, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kulüp antrenörleri ve yöneticilerinin kural uygulamalarında ortak anlayışa ulaşmasını hedefledi.

katılımcılar ve organizasyon:

Programa TFF Kayseri Bölge Müdürü ve ASKF Başkanı Mutlu Önal, Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, Kayseri İl Hakem Kurulu Başkanı Ömer Murat Ülger, antrenörler ve yöneticiler katıldı. Toplantı, amatör liglerde görev alacak ekiplerin bilgilendirilmesi ve olası uygulama farklılıklarının giderilmesine yönelik olarak düzenlendi.

kural değişiklikleri ve uygulama açıklamaları:

Eğitimi veren Kayseri İl Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Etlikçi, yeni sezonda uygulanacak oyun kurallarını detaylı şekilde ele aldı. Etlikçi, özellikle değişen ve güncellenen kurallar üzerinde durdu ve müsabakalarda karşılaşılabilecek uygulamalarla ilgili açıklamalarda bulunarak takım temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

2026-2027 AMATÖR FUTBOL SEZONU ÖNCESİNDE, SÜPER AMATÖR KÜME VE 1. AMATÖR KÜME TAKIMLARININ...

2026-2027 AMATÖR FUTBOL SEZONU ÖNCESİNDE, SÜPER AMATÖR KÜME VE 1. AMATÖR KÜME TAKIMLARININ TEMSİLCİLERİNE DEĞİŞEN FUTBOL OYUN KURALLARIYLA İLGİLİ EĞİTİM VERİLDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ümit milliler Miskolc'taki Ukrayna sınavına hazırlanıyor
images

Fenerbahçe'de Meesseman dönemi uzadı
images

Başkentten dünya sahasına: Ankara ilk WTA 125 etkinliğine ev sahipliği yapıyor
images

Milliler riva'da taktik ve pas çalışmalarıyla Fransa sınavına hazırlanıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Markette nefesi kesilen adama eğitimli müdahale hayat verdi

Çayırlı'da tarladan sofraya: beyaz kuru fasulye hasadı başladı

Emirdağ çıkışında kamyon çarpışması: yaralı sürücü vinçle çıkarıldı

Marmaris'te 'İzmarit Savaşçıları' sessiz kirliliğe karşı göreve başladı

TREND HABERLER

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı