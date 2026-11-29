Atıcılıkta kent çapında bir adım:

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, Kayseri'de atıcılık branşında bir ilk gerçekleştirildi. İl genelinde yürütülen tarama ve yönlendirme faaliyetleriyle 7 sporcu, Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) kayıtlarına alındı. Bu adım, atıcılık sporunun kent düzeyinde tabana yayılması ve altyapının güçlendirilmesi açısından önem taşıyor.

Süreç, imkânlar ve antrenör desteği:

SEM kaydı yapılan sporculara, antrenör gözetiminde düzenli eğitim imkânları sağlanacak; fiziksel ve teknik çalışmalar planlı bir program doğrultusunda ilerleyecek. İl müdürlüğünün sunduğu altyapı desteği ve antrenörlerin özverili çalışması, sporcuların yeteneklerinin geliştirilmesi için temel dayanak oluşturuyor. Bu yapı, sporcuların sportif gelişim süreçlerinin sistemli şekilde takip edilmesine olanak verecek.

Atıcılık branşındaki bu gelişme, mevcut çalışmaların sürdürülebilirliğini ve yeni yeteneklerin keşfedilmesini hedefliyor. SEM kayıtlarıyla sporcuların uzun vadeli gelişimi desteklenerek, yetenekli isimlerin daha üst seviyelere taşınması ve gelecekte milli takımlara sporcu kazandırılması amaçlanıyor.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, farklı branşlarda yetenekli sporcuların keşfi ve sportif başarıların artırılması yönündeki faaliyetlerini sürdürürken; atıcılıkta atılan bu adım, kentin spor profiline yeni bir katkı olarak değerlendiriliyor.

KAYSERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN SPORUN TABANA YAYILMASI, YETENEKLİ SPORCULARIN KEŞFEDİLMESİ VE GELECEĞİN MİLLİ SPORCULARININ YETİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA ATICILIK BRANŞINDA ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATILDI.