Dolar 48,8318 +0,05%
Euro 55,7058 -0,31%
Bist 13.226,33 +0,21%
Altın Gram 6.785,60 -1,24%
EUR/USD 1,1404 -0,43%
Brent Petrol 97,59 +2,28%
--°

Kayseri'de dokuz asırlık Melikgazi medresesi gün ışığına çıkıyor

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Cami-i Kebir kıble cephesinde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda yürütülen kazılarda Melikgazi Medresesi'nin yüzde 30'u ortaya çıkarıldı; çalışmalar Müze Müdürlüğü denetiminde iki aydır sürüyor.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 11:27

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Kayseri'de dokuz asırlık Melikgazi medresesi gün ışığına çıkıyor

Kazı çalışmaları ve bulunan yapının durumu:

Kayseri'de, Cumhurbaşkanlığı kararıyla riskli alan ilan edilen Cumhuriyet Mahallesi sınırlarında yürütülen kazı çalışmalarında, Anadolu'nun ilk medreselerinden biri olduğu düşünülen Melikgazi Medresesi gün yüzüne çıkarılmaya başladı. Çalışmalar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda ve Kayseri Müze Müdürlüğü denetiminde Cami-i Kebir'in kıble cephesinde sürdürülüyor.

Bugüne kadar kazının yüzde 30'luk kısmı açığa çıkarıldı; alanda medreseye ait olduğu düşünülen duvar örgüleri ortaya çıktı. İşlemler, Sur İçi Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda başlatıldı.

Tarihi bağlam ve önemi:

Çalışmalar sırasında tespit edilen yapının, Danişmentlilerin 4. sultanı Melik Muhammed Gazi tarafından yaptırıldığı değerlendiriliyor. Danişment Gazi, Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan'ın danışmanlarından olup 1071 sonrası Kayseri, Sivas ve Malatya civarlarını ikta olarak yönetmiş; 1084'te vefat etmiş ve yerine oğlu Gümüştekin geçmişti. Gümüştekin dönemi ile devam eden mücadeleler, 1104'te yerine geçen Melik Gazi'nin 30 yıllık sultanlığıyla sürmüştür. Kaynaklarda Melik Muhammed Gazi'nin dinine bağlı, adaletli ve savaşçı bir hükümdar olarak anlatıldığı belirtiliyor.

Mülkiyet durumu ve sonraki adımlar:

Kazı öncesi alandaki mülkiyetin bir kısmı Büyükşehir Belediyesi'ne, bir kısmı ise Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait olduğu için gerekli yazışmalar yapıldı ve süreç sonuçlanınca iki ay önce kazılara başlandı. Kazı ekibi, alandan çıkan bulguların uzmanlar tarafından değerlendirilmesinin ardından yapının restorasyon veya başka bir uygulama ile korunup sergilenip sergilenmeyeceğinin karar verileceğini belirtiyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü yetkilileri ve Müze Müdürlüğü denetimindeki ekip, kazı çalışmalarını titizlikle sürdürerek bölgenin tarihine ışık tutacak buluntuları belgelemeye devam ediyor. Önümüzdeki dönemde yapılacak bilimsel incelemeler ve koruma kararları, medresenin kent hafızasındaki yerini netleştirecek.

KAYSERİ&#039;DE ANADOLU&#039;NUN İLK MEDRESESİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN MELİKGAZİ MEDRESESİ&#039;Nİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARMAK...

KAYSERİ'DE ANADOLU'NUN İLK MEDRESESİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN MELİKGAZİ MEDRESESİ'Nİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARMAK İÇİN BAŞLATILAN KAZI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Trendyol sanat destekli 'Seyir' Haliç'i izleyiciyle yeniden kurguluyor
images

Eşinin öncülüğünde kurulan atölyede Berkant Bolat unutulmayacak
images

On’ca lezzetin yılı: Adana lezzet festivali 9-11 ekimde merkez parkta buluşuyor
images

Tepecik'te sinema otoparkında nostalji günleri başlıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Balık ölümleri Mustafakemalpaşa çayı'nda tekrar görüldü

Karaman'da 3. kattaki dairede ölü bulunan çiftin incelemesi kimyasal şüphesiyle sürüyor

Kdz. Ereğli'nin gelecek planı: 2035 ortak kalkınma önerisi

Develi'ye 300 hektarlık can suyu: Köseler Göleti sulaması tamamlandı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü