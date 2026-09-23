Kayseri'de dokuz asırlık Melikgazi medresesi gün ışığına çıkıyor

Kazı çalışmaları ve bulunan yapının durumu:

Kayseri'de, Cumhurbaşkanlığı kararıyla riskli alan ilan edilen Cumhuriyet Mahallesi sınırlarında yürütülen kazı çalışmalarında, Anadolu'nun ilk medreselerinden biri olduğu düşünülen Melikgazi Medresesi gün yüzüne çıkarılmaya başladı. Çalışmalar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda ve Kayseri Müze Müdürlüğü denetiminde Cami-i Kebir'in kıble cephesinde sürdürülüyor.

Bugüne kadar kazının yüzde 30'luk kısmı açığa çıkarıldı; alanda medreseye ait olduğu düşünülen duvar örgüleri ortaya çıktı. İşlemler, Sur İçi Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda başlatıldı.

Tarihi bağlam ve önemi:

Çalışmalar sırasında tespit edilen yapının, Danişmentlilerin 4. sultanı Melik Muhammed Gazi tarafından yaptırıldığı değerlendiriliyor. Danişment Gazi, Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan'ın danışmanlarından olup 1071 sonrası Kayseri, Sivas ve Malatya civarlarını ikta olarak yönetmiş; 1084'te vefat etmiş ve yerine oğlu Gümüştekin geçmişti. Gümüştekin dönemi ile devam eden mücadeleler, 1104'te yerine geçen Melik Gazi'nin 30 yıllık sultanlığıyla sürmüştür. Kaynaklarda Melik Muhammed Gazi'nin dinine bağlı, adaletli ve savaşçı bir hükümdar olarak anlatıldığı belirtiliyor.

Mülkiyet durumu ve sonraki adımlar:

Kazı öncesi alandaki mülkiyetin bir kısmı Büyükşehir Belediyesi'ne, bir kısmı ise Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait olduğu için gerekli yazışmalar yapıldı ve süreç sonuçlanınca iki ay önce kazılara başlandı. Kazı ekibi, alandan çıkan bulguların uzmanlar tarafından değerlendirilmesinin ardından yapının restorasyon veya başka bir uygulama ile korunup sergilenip sergilenmeyeceğinin karar verileceğini belirtiyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü yetkilileri ve Müze Müdürlüğü denetimindeki ekip, kazı çalışmalarını titizlikle sürdürerek bölgenin tarihine ışık tutacak buluntuları belgelemeye devam ediyor. Önümüzdeki dönemde yapılacak bilimsel incelemeler ve koruma kararları, medresenin kent hafızasındaki yerini netleştirecek.

KAYSERİ'DE ANADOLU'NUN İLK MEDRESESİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN MELİKGAZİ MEDRESESİ'Nİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARMAK İÇİN BAŞLATILAN KAZI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.