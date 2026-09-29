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Kayseri'de gençlere ücretsiz sınav desteği: KAYMEK KPSS ve MEB-AGS kursları

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK, 7 Ekim 2026–5 Şubat 2027 tarihleri arasında ücretsiz Lisans KPSS (GY-GK) ve MEB-AGS hazırlık kursları düzenliyor.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 12:49

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Kayseri'de gençlere ücretsiz sınav desteği: KAYMEK KPSS ve MEB-AGS kursları

KAYMEK’ten ücretsiz hazırlık imkânı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK, sınav hazırlık süreçlerini desteklemek amacıyla adaylara yönelik ücretsiz kurslar başlattı. Program kapsamında Lisans KPSS (Genel Yetenek-Genel Kültür) ile MEB-AGS hazırlık seçenekleri sunuluyor. Kurslar, gençlerin bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik planlı bir çalışma takvimiyle yürütülecek.

Program ve takvim:

Kurslar 7 Ekim 2026 ile 5 Şubat 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Lisans KPSS (GY-GK) kursları Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri; MEB-AGS hazırlık kursları ise Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri düzenlenecek. Her iki programda da dersler 18.00–20.30 saatleri arasında yapılacak. Eğitmen kadrosu alanında deneyimli isimlerden oluşuyor ve kursların amacı adayların sınavlara daha planlı hazırlanmasını sağlamak.

Başvuru, yer ve kontenjan bilgisi:

Kurslar Genç KAYMEK İhtisas Tesisinde gerçekleştirilecek ve katılım ücretsiz olacak. Kontenjanların sınırlı olması nedeniyle başvuruların zamanında yapılması önem taşıyor. Son başvuru tarihi 4 Ekim 2026 Pazar olarak belirlendi. Başvurular www.kaymekonline.com kayıt sistemi üzerinden alınacak. Ayrıca kurslar ve başvuru süreciyle ilgili ayrıntılı bilgiye 0352 320 54 45 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, eğitim ve gençlik alanındaki çalışmalarını sürdürerek sınavlara hazırlanan adayları bu ücretsiz programlara katılmaya davet ediyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN KAYMEK TARAFINDAN DÜZENLENECEK KPSS VE...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN KAYMEK TARAFINDAN DÜZENLENECEK KPSS VE MEB-AGS HAZIRLIK KURSLARI İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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