Dolar 49,0273 +0,02%
Euro 55,5183 -0,05%
Bist 12.093,57 +1,23%
Altın Gram 6.603,28 +0,06%
EUR/USD 1,1301 -0,29%
Brent Petrol 100,59 +2,61%
--°

Kayseri'de okul sporları 2026-2027 yol haritası belirlendi

Kayseri'de Ali İhsan Kabakcı başkanlığında 2026-2027 okul sporları planlandı; müsabaka takvimleri, branş yaygınlaştırma ve öğrenci katılımı gündem oldu.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 12:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kayseri'de okul sporları 2026-2027 yol haritası belirlendi

Kayseri'de okul sporları yeni sezona hazırlanıyor

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı okul sporları programı için kapsamlı bir planlama çalışması yürüttü. Toplantı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı başkanlığında gerçekleştirildi ve İl Müdürlüğü Okul Sporları Birimi ile yeni sezonun öncelikleri masaya yatırıldı.

hedefler ve takvim:

Toplantıda, yeni dönemde uygulanacak müsabaka takvimleriin belirlenmesi, il geneline yayılacak branş çeşitliliğinin artırılması ve öğrencilerin sportif etkinliklere katılım oranlarının yükseltilmesi konuları ele alındı. Organizasyonların daha etkin yürütülmesi için lojistik ve planlama adımları değerlendirildi.

altyapı ve yetenek keşfi:

İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, okul sporlarının çocuk ve gençleri spora kazandırmadaki rolüne vurgu yaparak okullarda ortaya çıkabilecek yeteneklerin geleceğin sporcuları olabileceğini belirtti. Kabakcı, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sporun sağladığı disiplin, takım ruhu, mücadele ve özgüven gibi kazanımlarının önemini vurguladı.

2026-2027 eğitim-öğretim yılında, çeşitli branşlarda gençlerin buluşturulması, yetenek taramaları ve Kayseri'nin spor altyapısına yeni sporcular kazandırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceği bildirildi. Toplantıda alınan kararların uygulanmasına ilişkin takip mekanizmalarının oluşturulması ve okullar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi planlandı.

KAYSERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ ALİ İHSAN KABAKCI BAŞKANLIĞINDA DÜZENLENEN TOPLANTIDA, 2026-2027...

KAYSERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ ALİ İHSAN KABAKCI BAŞKANLIĞINDA DÜZENLENEN TOPLANTIDA, 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI OKUL SPORLARI FAALİYETLERİ, MÜSABAKA TAKVİMLERİ VE ÖĞRENCİLERİN SPORTİF FAALİYETLERE KATILIMININ ARTIRILMASI KONULARI ELE ALINDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Fenerbahçe ile Migros Yemek forma sırt sponsorluğunu bir yıl daha sürdürecek
images

A milli takım Belçika deplasmanı öncesi son antrenmanı tamamladı
images

Yenilikçi atölyeden TEKNOFEST şampiyonluğuna: gençlik merkezi takımı Türkiye bir...
images

Kuşadası sahilleri güne yürüyüşle hareketlendi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Denizli’de sigara kaynaklı yangında bir kişi dumandan yaşamını yitirdi

Aydın sanayisine İtalya'dan şövalye nişanı

Birinci basamakta kadın sağlığı güçlendiriliyor: aile hekimlerine kapsamlı eğitim

Sürdürülebilir koyun projesinde sahada kapsamlı denetimler

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı