Kayseri'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi bacağından vurularak yaralandı, ateşlenen kurşunlardan biri ise yakındaki alışveriş merkezinin giriş kapısına isabet etti. Alışveriş merkezinin o saatte kapalı olması olası bir can kaybını engelledi.

Olay anı ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi Günsazak Caddesi'nde başlayan tartışma ekiplerin gelmesine kadar büyüdü. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve yaralıyı ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

soruşturma ve aramalar:

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri delil topluyor, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yetkililer, kavgada kullanılan tabancadan çıkan merminin AVM giriş kapısına isabet ettiğini ve kapının o saatte boş olmasının daha ağır sonuçların önüne geçtiğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve gelişmeler takip ediliyor.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA BİR KİŞİ BACAĞINDAN VURULARAK, YARALANDI. KAVGA ESNASINDA SIKILAN KURŞUNLARDAN BİRİ AVM’NİN GİRİŞ KAPISINA İSABET EDERKEN, AVM’NİN O SAATLERDE KAPALI OLMASI FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ.