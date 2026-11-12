Kayseri'de trafikte düzen ve huzur için kapsamlı denetimler

Kayseri'de polis ekipleri, trafiği tehlikeye düşüren sürücü ve araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde çevreye rahatsızlık veren davranışlar da göz önüne alındı.

denetimin kapsamı:

Yapılan kontrollerde, genelinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren unsurlar ile çevreyi rahatsız eden uygulamalar tespit edilmeye çalışıldı. Ekipler, sürüş esnasındaki kurallara uyumu ve araçların yol koşullarına uygunluğunu inceledi.

uygulanan işlemler:

Kurallara uymadığı belirlenen sürücülere ve çevreyi rahatsız eden araçlara yönelik olarak idari işlem yapıldı. İşlemlerin, trafik güvenliği ve yol kullanıcılarının huzurunun sağlanmasına yönelik olduğu belirtildi.

Denetimler, trafik düzeninin korunması ve çevre rahatsızlıklarının önüne geçilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

KAYSERİ’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN SÜRÜCÜ VE ARAÇLARA YÖNELİK DENETİM YAPILDI.