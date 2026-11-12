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Kayseri'de trafikte düzen ve huzur için kapsamlı denetimler

Kayseri polisinin denetimleri, trafiği tehlikeye düşüren ve çevreyi rahatsız eden sürücü ile araçlara yöneldi; kurallara uymayanlara idari işlem yapıldı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 21:16

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kayseri'de trafikte düzen ve huzur için kapsamlı denetimler

Kayseri'de trafikte düzen ve huzur için kapsamlı denetimler

Kayseri'de polis ekipleri, trafiği tehlikeye düşüren sürücü ve araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde çevreye rahatsızlık veren davranışlar da göz önüne alındı.

denetimin kapsamı:

Yapılan kontrollerde, genelinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren unsurlar ile çevreyi rahatsız eden uygulamalar tespit edilmeye çalışıldı. Ekipler, sürüş esnasındaki kurallara uyumu ve araçların yol koşullarına uygunluğunu inceledi.

uygulanan işlemler:

Kurallara uymadığı belirlenen sürücülere ve çevreyi rahatsız eden araçlara yönelik olarak idari işlem yapıldı. İşlemlerin, trafik güvenliği ve yol kullanıcılarının huzurunun sağlanmasına yönelik olduğu belirtildi.

Denetimler, trafik düzeninin korunması ve çevre rahatsızlıklarının önüne geçilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

KAYSERİ’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN SÜRÜCÜ VE ARAÇLARA YÖNELİK DENETİM...

KAYSERİ’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN SÜRÜCÜ VE ARAÇLARA YÖNELİK DENETİM YAPILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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