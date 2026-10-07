Kayseri’de üç aracın karıştığı kazada işçi servisi şoförü yaşamını yitirdi

Kaza yerinde ilk belirlemeler:

Kayseri'nin Develi ilçesi Soysallı Mahallesi Şehit Üsteğmen Ömer Mavi Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, iki işçi servisi ile bir kepçe çarpıştı. Olayda 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Kaza, Bahri Y. yönetimindeki 38 P 7646 plakalı işçi servisi ile Ö.S. yönetimindeki 38 P 7782 plakalı diğer servisin, önlerinde seyreden M.A. idaresindeki kepçeye çarpması sonucu gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle servisler şarampole savrulurken, kepçe yan yattı.

İlk müdahale ve kurtarma çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yapılan ilk tespitlerde servis şoförü Bahri Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 15 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı ve tedaviye alındı. Ekiplerin bölgede kurtarma ve güvenlik çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Soruşturma ve trafik düzenlemesi:

Kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı. Olayın oluş nedenine ilişkin teknik inceleme ile tanık ifadelerinin alınmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor. Kaza nedeniyle caddede trafik akışında aksamalar yaşandı; ekiplerin çalışmalarıyla güvenlik ve ulaşımın sağlanması için düzenlemeler yapıldı.

Kayseri'de feci kaza: İşçi servisleriyle kepçe çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı