Kayseri'de üniversiteli ailelere 10 bin TL nakdi destek başvuruları başladı

başvuru dönemi ve yöntem:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için üniversitede öğrenim gören öğrencilerin ailelerine yönelik olan yardımı yeniden başlattı. Programa ilişkin yeni dönem başvuruları 1 Ekim 2026 saat 09.00 itibarıyla başladı ve 31 Ekim 2026 saat 17.00'de sona erecek.

Başvurular yalnızca internet üzerinden kabul edilecek. Ailelerin, belediyenin web sitesi www.kayseri.bel.tr adresinde yer alan Online Hizmetler bölümünden Üniversitede Öğrencisi Okuyan Aile Yardımı Başvuru Formu'nu doldurmaları gerekiyor. Başvuruyu öğrencinin kendisi değil, öğrencinin velisi yapabilecek; belediye tarafından şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

destek miktarı ve geçmiş uygulama verileri:

Programa uygun bulunan ailelere 10 bin TL nakdi yardım ödeniyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılında başlayan destek programından bugüne kadar toplam 8 bin 93 aile yararlandı ve dört yıllık dönemde ailelere toplam 45 milyon 194 bin 500 TL ödeme gerçekleştirildi.

kimler başvurabilir ve kimler hariç tutuluyor:

Destekten yararlanmak isteyen ailelerin Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde ikamet etmesi şartı bulunuyor. Programa bir aileden yalnızca bir öğrenci için destek sağlanacak. Aşağıdaki öğrenim türleri ve durumlar destek kapsamı dışında tutuluyor:

- Açık öğretim, uzaktan öğretim, yüksek lisans ve doktora programları,

- Ücretli olarak vakıf üniversitelerinde öğrenim gören öğrenciler ile yurt dışında vakıf üniversitelerinde tam burslu veya burssuz eğitim alan öğrenciler,

- Ücretli değişim programlarına katılan öğrenciler,

- İkinci üniversitede öğrenim görenler ile Milli Savunma Bakanlığı ve Polis Akademisi öğrencileri,

- Geçici koruma, mülteci ve uluslararası koruma kapsamındaki kişiler ile Kayseri sınırları dışında ikamet eden aileler.

değerlendirme ölçütleri:

Başvurular değerlendirilirken hanenin ekonomik durumu ve belediye tarafından belirlenen sosyal ve eğitim şartları dikkate alınacak. Gelir değerlendirmesinde yalnızca maaş ve ücretler değil; haneye giren diğer gelir kaynakları da hesaplanıyor. Bu kapsamda gayrimenkul, araç, kira geliri, serbest meslek, zirai ve sınai faaliyetlerden elde edilen gelirler de dikkate alınacak.

Belediye, yeni dönemde de üniversite eğitiminin aile bütçesi üzerindeki yükünü hafifletmeyi amaçladığını belirtti. Başvuru yapmak isteyen aileler son başvuru tarihine kadar ilgili online formu eksiksiz doldurmalı ve bildirilen şartları taşıdıklarından emin olmalıdır.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ÜNİVERSİTEDE ÖĞRENCİSİ BULUNAN DAR GELİRLİ VE İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE YÖNELİK 10 BİN TL’LİK NAKDİ DESTEK PROGRAMINDA YENİ DÖNEM BAŞVURULARI 1 EKİM İTİBARIYLA BAŞLADI.