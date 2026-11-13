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Kayseri'nin lezzeti ve sürdürülebilirlik vurgusu COP31'de tanıtıldı

Dr. Memduh Büyükkılıç, COP31'de Kayseri'nin gastronomi, el sanatları ve çevre dostu belediyecilik projelerini uluslararası platformda tanıttıklarını açıkladı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 14:13

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kayseri'nin lezzeti ve sürdürülebilirlik vurgusu COP31'de tanıtıldı

Kayseri’nin tanıtımı için COP31 sahnesindeyiz:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi kapsamında kentin gastronomi kültürünü, geleneksel el sanatlarını ve çevre dostu belediyecilik uygulamalarını uluslararası katılımcılarla buluşturduklarını açıkladı. Başkan Büyükkılıç, stantları yerinde inceleyip yapılan çalışmaları değerlendirerek organizasyonun Türkiye'nin tanıtımına yaptığı katkıya dikkat çekti.

ulusal ve uluslararası temsil:

Büyükkılıç, zirvenin geniş katılımlı bir platform olduğunu vurgulayarak, organizasyonda 190’ın üzerinde ülke ile yaklaşık 100 civarında devlet başkanı ve üst düzey yönetici düzeyindeki temsilcilerin yer aldığını hatırlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımı ve koordinasyonuna atıfta bulunan Büyükkılıç, Kayseri standında yapılan sunumlar ve ikramlarla kentin değerlerini en iyi şekilde tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.

Büyükkılıç, organizasyonda görev alan ekiplerin özverisine teşekkür ederek, on binlerce kişinin katıldığı zirvede görev dağılımının titizlikle yerine getirildiğini ve Kayseri tanıtımının başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini belirtti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’la gerçekleştirilen görüşmede Kayserililerin selamlarını ilettiklerini ve Erdoğan’ın da selamını ilettiğini aktardı.

sıfır atık ve geri dönüşüm vurgusu:

Zirvede sergilenen çevre odaklı projeler hakkında konuşan Büyükkılıç, iklim değişikliğiyle mücadelede çevre bilinci, sıfır atık anlayışı ve kaynakların verimli kullanılmasının önemini öne çıkardı. Sıfır atık bilincinin geliştirilmesi ve geri dönüşümün yaygınlaştırılmasının bütün insanlığı ilgilendiren bir gereklilik olduğunu belirten Başkan, israfın önlenmesine yönelik uygulamaların ve Sıfır Atık Projesi Müzesi'nde sergilenen örnek çalışmaların anlamlı olduğunu ifade etti.

Büyükkılıç, Türkiye'nin sürdürülebilirlik alanındaki uygulamalarının uluslararası alanda örnek gösterildiğini vurgulayıp, 2027'de Etiyopya'da düzenlenmesi planlanan COP32'ye de dikkat çekti. Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele, sıfır atık ve sürdürülebilirlik konularındaki projelerinin dünya çapında takip edileceğine duyduğu inancı dile getirdi.

Başkan, Kayseri’nin gastronomik tatlarını ve kültürel mirasını içeren sunumların misafirlerden takdir topladığını belirterek, organizasyonda emeği geçen tüm kurum ve ekipleri kutladı. Zirvede alınacak kararların hem Türkiye hem de dünya için hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni etti ve uluslararası iş birliğinin iklim mücadelesinde belirleyici rol oynayacağını vurguladı.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, COP31 İKLİM ZİRVESİ KAPSAMINDA...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, COP31 İKLİM ZİRVESİ KAPSAMINDA ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN ORGANİZASYONDA KAYSERİ’NİN GASTRONOMİ KÜLTÜRÜNÜ, GELENEKSEL EL SANATLARINI VE ÇEVRE DOSTU BELEDİYECİLİK ÇALIŞMALARINI ULUSLARARASI KATILIMCILARLA BULUŞTURDUKLARINI SÖYLEDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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