Kayseri'nin mirası yemeklerle buluşuyor: gastronomi günleri 22 ekimde başlıyor

etkinlik duyurusu:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin köklü mutfak geleneğini odağa alan 4. Kayseri Gastronomi Günleri'nin startını verdi. Dr. Memduh Büyükkılıç tarafından duyurulan organizasyon, 22-25 Ekim 2026 tarihlerinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesinde gerçekleştirilecek. Etkinlik, Kayseri'nin coğrafi işaretli ürünleri ve geleneksel lezzetlerini hem ulusal hem de uluslararası platformda tanıtmayı amaçlıyor.

program ve katılımcılar:

Dört gün sürecek programda Türkiye'nin önde gelen şefleriyle atölye çalışmaları, söyleşiler ve özel yemek sunumları yer alacak. Ziyaretçiler, Kayseri mutfağının farklı yönlerini uygulamalı çalışmalar ve gösterimler aracılığıyla keşfetme fırsatı bulacak. Organizasyon, şehrin gastronomi potansiyelini tanıtacak etkinlikleri bir araya getirerek lezzet meraklılarına zengin bir deneyim vadediyor.

Kayseri'nin gastronomi mirası ve projeler:

Etkinlik, Kayseri'nin kültürel ve mutfak mirasını geleceğe taşımaya katkı sağlayacak çalışmalara da dikkat çekiyor. Mutfak Sanatları Merkezi, "Mülhem Kayseri Mutfağı", Mutfak Sanatları Merkezi Organizasyon ve Kahvaltı Evi gibi projelerle kentteki gastronomi yatırımları sürdürülebilir bir tanıtım stratejisiyle ilerliyor. Ayrıca Kayseri'nin UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yenilikçi Şehirler Ağı Ulusal Listesi'nde yer alması, kentin gastronomi alanındaki görünürlüğünü destekliyor.

Başkan Büyükkılıç, etkinliğin Kayseri'nin zengin mutfak kültürünü geniş kitlelere ulaştıracağını vurgulayarak tüm Kayserilileri ve şehir dışından gelecek gastronomi meraklılarını davet etti. Organizasyonun, hem yerel üreticilere hem de gastronomi profesyonellerine yeni iş birlikleri ve tanıtım fırsatları sunması bekleniyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL DÖRDÜNCÜSÜ DÜZENLENECEK KAYSERİ GASTRONOMİ GÜNLERİ, 22-25 EKİM 2026 TARİHLERİ ARASINDA RECEP TAYYİP ERDOĞAN MİLLET BAHÇESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK. BAŞKAN DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, KAYSERİ’NİN KADİM MUTFAK KÜLTÜRÜNÜ ULUSAL VE ULUSLARARASI ALANDA TANITMAYI AMAÇLAYAN GASTRONOMİ BULUŞMASINA TÜM LEZZET TUTKUNLARINI DAVET ETTİ.