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Kayserispor ara dönüşünde Sarıyer mesaisine perşembe başlıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, milli maç arası sonrası 21 Kasım’daki Sarıyer sınavı için tesislerde perşembe günü idmanla toplanacak.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 09:38

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayserispor ara dönüşünde Sarıyer mesaisine perşembe başlıyor

Kayserispor perşembe günü topbaşı yapacak

TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Kayserispor, milli maçlar nedeniyle lige verilen bir haftalık aranın ardından yeniden çalışmalara başlayacak. Pazar günü oynanan Ümraniyespor karşılaşmasının ardından teknik ekip oyunculara dört gün izin verdi.

hazırlık programı:

Sarı-kırmızılı takım, sezonun kritik periyoduna girmeden önce, 21 Kasım günü sahasında oynayacağı Sarıyer maçının hazırlıklarına tesislerde yapılacak antrenmanla Perşembe günü start verecek. İlk idman, kampın taktik ve kondisyon çalışmalarını kapsayacak şekilde planlandı.

yoklar ve nedenleri:

Haftanın ilk idmanına bazı isimler katılamayacak. Mamadi Camara ve Joshua Brenet milli maçlar için kendi ülkelerine giderken, genç oyuncu Deniz Eren Dönmezer U19 milli takımı aday kadrosuna çağrıldığı için antrenmanda yer alamayacak. Teknik heyet, eksiklerin telafisi için programı bireysel çalışma ve daha sonra tam kadro idmanlarıyla sürdürecek.

Kulüp, izin ve yeniden toplanma takvimine bağlı olarak hazırlıkların planlandığı gibi ilerlemesini hedefliyor ve Sarıyer maçına eksiksiz bir kadroyla çıkmayı amaçlıyor.

TFF 1. LİG EKİPLERİNDEN KAYSERİSPOR, SARIYER MAÇI HAZIRLIKLARINA PERŞEMBE GÜNÜ YAPACAĞI İDMAN İLE...

TFF 1. LİG EKİPLERİNDEN KAYSERİSPOR, SARIYER MAÇI HAZIRLIKLARINA PERŞEMBE GÜNÜ YAPACAĞI İDMAN İLE BAŞLAYACAK.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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