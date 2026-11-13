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Kayserispor, Sarıyer maçına çift kale mesaisiyle başladı

Kayserispor, Atila Gerin yönetiminde Sarıyer maçının hazırlıklarına tesislerde başladı; ısınma, 5'e 2 pas ve çift kale maçın öne çıkanları oldu.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 08:52

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kayserispor, Sarıyer maçına çift kale mesaisiyle başladı

hazırlıklar tesislerde sürüyor:

Kayserispor, 1. Lig’in 15. haftasında oynayacağı Sarıyer karşılaşmasının hazırlıklarına kulüp tesislerinde başladı. Teknik Direktör Atila Gerin idaresinde yapılan antrenmanda oyuncuların kondisyon ve pas organizasyonuna ağırlık verildi.

antrenmanın içeriği:

Çalışma ısınma hareketleriyle start aldı. Daha sonra takım, saha içi iletişim ve top kontrolünü geliştirmeye yönelik 5’e 2 pas çalışması uyguladı. Antrenman; takım dayanıklılığı ve taktiksel uyumu ölçen çift kale maçla sonlandırıldı.

hazırlıklar nasıl ilerleyecek:

Sarı-kırmızılı ekip, Sarıyer maçına kadar tesislerde yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek. Teknik ekip, antrenman programını maç taktiğine göre şekillendirmeyi ve oyuncuların maç temposuna ulaşmasını hedefliyor.

KAYSERİSPOR, TRENDYOL 1. LİG&#039;İN 15. HAFTASINDA SARIYER İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA...

KAYSERİSPOR, TRENDYOL 1. LİG'İN 15. HAFTASINDA SARIYER İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA YAPTIĞI ANTRENMANLA BAŞLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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