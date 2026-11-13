Kayserispor, Sarıyer maçına çift kale mesaisiyle başladı

hazırlıklar tesislerde sürüyor:

Kayserispor, 1. Lig’in 15. haftasında oynayacağı Sarıyer karşılaşmasının hazırlıklarına kulüp tesislerinde başladı. Teknik Direktör Atila Gerin idaresinde yapılan antrenmanda oyuncuların kondisyon ve pas organizasyonuna ağırlık verildi.

antrenmanın içeriği:

Çalışma ısınma hareketleriyle start aldı. Daha sonra takım, saha içi iletişim ve top kontrolünü geliştirmeye yönelik 5’e 2 pas çalışması uyguladı. Antrenman; takım dayanıklılığı ve taktiksel uyumu ölçen çift kale maçla sonlandırıldı.

hazırlıklar nasıl ilerleyecek:

Sarı-kırmızılı ekip, Sarıyer maçına kadar tesislerde yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek. Teknik ekip, antrenman programını maç taktiğine göre şekillendirmeyi ve oyuncuların maç temposuna ulaşmasını hedefliyor.

KAYSERİSPOR, TRENDYOL 1. LİG'İN 15. HAFTASINDA SARIYER İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA YAPTIĞI ANTRENMANLA BAŞLADI.