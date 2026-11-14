Kayserispor'un 16-18. hafta fikstürü netleşti

maç programı:

TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor için ligin 16 ila 18. haftalarında oynanacak karşılaşmaların tarihleri ve saatleri resmen duyuruldu. Sarı-kırmızılı takımın bu dönemdeki fikstürü üç haftalık periyotta netleşti.

16. hafta:

29 Kasım 2026 Pazar 19.00 tarihinde Keçiörengücü - Kayserispor maçı Ankara Aktepe Stadyumu'nda oynanacak.

17. hafta:

6 Aralık 2026 Pazar 13.30 tarihinde Kayserispor - Bodrum FK karşılaşması Antalya Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

18. hafta:

13 Aralık 2026 Pazar 13.30 tarihinde Bandırmaspor - Kayserispor maçı Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

özet ve notlar:

Kayserispor bu üç haftada sırasıyla dış saha, ev sahibi ve yine dış saha maçlarına çıkacak. Tüm karşılaşmalar pazar günü programlandı; taraftarlar ve ekip lojistiği buna göre planlama yapacak.

TFF 1. LİG EKİPLERİNDEN KAYSERİSPOR'UN LİGİN 16 İLE 18. HAFTALARI ARASINDA OYNAYACAĞI MAÇLARIN TARİHLERİ VE SAATLERİ BELLİ OLDU.