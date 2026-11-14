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Kayserispor'un 16-18. hafta fikstürü netleşti

Kayserispor'un TFF 1. Lig 16-18. haftalarında oynayacağı Keçiörengücü, Bodrum FK ve Bandırmaspor maçlarının tarihleri, saatleri ve stadyumları açıklandı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 09:18

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kayserispor'un 16-18. hafta fikstürü netleşti

maç programı:

TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor için ligin 16 ila 18. haftalarında oynanacak karşılaşmaların tarihleri ve saatleri resmen duyuruldu. Sarı-kırmızılı takımın bu dönemdeki fikstürü üç haftalık periyotta netleşti.

16. hafta:

29 Kasım 2026 Pazar 19.00 tarihinde Keçiörengücü - Kayserispor maçı Ankara Aktepe Stadyumu'nda oynanacak.

17. hafta:

6 Aralık 2026 Pazar 13.30 tarihinde Kayserispor - Bodrum FK karşılaşması Antalya Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

18. hafta:

13 Aralık 2026 Pazar 13.30 tarihinde Bandırmaspor - Kayserispor maçı Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

özet ve notlar:

Kayserispor bu üç haftada sırasıyla dış saha, ev sahibi ve yine dış saha maçlarına çıkacak. Tüm karşılaşmalar pazar günü programlandı; taraftarlar ve ekip lojistiği buna göre planlama yapacak.

TFF 1. LİG EKİPLERİNDEN KAYSERİSPOR&#039;UN LİGİN 16 İLE 18. HAFTALARI ARASINDA OYNAYACAĞI MAÇLARIN...

TFF 1. LİG EKİPLERİNDEN KAYSERİSPOR'UN LİGİN 16 İLE 18. HAFTALARI ARASINDA OYNAYACAĞI MAÇLARIN TARİHLERİ VE SAATLERİ BELLİ OLDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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