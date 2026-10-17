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Kayserispor'un genç patronu: Ahmet Hüseyin Altun 4 maçta 6 golle parladı

Kayserispor U19'da 2010 doğumlu Ahmet Hüseyin Altun, sezonun ilk 4 maçında 6 gol ve 4 asistle toplam 10 gole doğrudan katkı sağlayarak öne çıktı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 12:05

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayserispor'un genç patronu: Ahmet Hüseyin Altun 4 maçta 6 golle parladı

Kayserispor'un altyapısından çıkan yetenek:

Kayserispor U19 takımının 16 yaşındaki on numarası Ahmet Hüseyin Altun, sezonun ilk dört haftasında sergilediği yüksek performansla dikkat çekti. 2010 doğumlu oyuncu, U19 Gelişim Ligi 13. Grup'ta mücadele eden sarı-kırmızılıların hücum hattında takımın en etkili ismi oldu.

İstatistiklerle öne çıkan form:

Altun, geride kalan 4 maçta 6 gol atarken, yaptığı 4 asist ile toplam 10 gole doğrudan katkı sağladı. Bu veriler, onun hem bitiricilik hem de oyun kurma özelliklerini bir arada sunduğunu gösteriyor ve genç oyuncunun maç içindeki karar verme kalitesine işaret ediyor.

Takım başarısı ve takip:

Kayserispor U19, sezona fırtına gibi başladı; oynadığı dört maçı da kazanarak 12 puanla U19 Gelişim Ligi 13. Grup'ta liderliğini sürdürüyor ve namağlup unvanını koruyor. Altun'un performansı, kulübün altyapı çalışmalarının meyvelerinden biri olarak yorumlanıyor ve takımın hücum etkinliğine doğrudan katkı sağlıyor.

Teknik direktör Atila Gerin tarafından yakından izlenen genç oyuncunun bu çıkışı, ilerleyen dönemde daha fazla dikkat çekeceğine işaret ediyor. Haberde belirtilen veriler, Altun'un mevcut performansına odaklanmakta olup transfer veya yaş grubu değişikliklerine dair ek bilgi içermemektedir.

Genç futbolcunun bu tempoyu sürdürmesi, Kayserispor'un hem ligdeki iddiasını pekiştirecek hem de altyapıdan yetişen oyuncuların kulüp içindeki önemini vurgulayacaktır.

KAYSERİSPOR U19 TAKIMININ 16 YAŞINDAKİ GENÇ YETENEĞİ AHMET HÜSEYİN ALTUN, SEZONUN İLK 4 MAÇINDA...

KAYSERİSPOR U19 TAKIMININ 16 YAŞINDAKİ GENÇ YETENEĞİ AHMET HÜSEYİN ALTUN, SEZONUN İLK 4 MAÇINDA ATTIĞI 6 GOL VE YAPTIĞI 4 ASİSTLE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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