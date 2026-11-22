Kayserispor'un gol yükünü Moreno omuzladı

TFF 1. Lig mücadelesinde Kayserispor sahasında Sarıyer'i 3-1 mağlup ederken, forvet oyuncusu Daniel Moreno karşılaşmanın kilit ismi oldu. İlk 11'de sahaya çıkan Moreno, maç boyunca takımına katkı vererek galibiyetin önemli mimarlarından biri oldu.

Maç ve goller:

Daniel Moreno, Sarıyer maçında 90 dakika sahada kaldı ve maçın 6. ve 43. dakikalarında fileleri havalandırdı. Attığı goller sonrası takımının moralini yükselten Moreno, hem erken dakikada hem de ilk yarının sonlarında skoru lehine çevirerek Kayserispor'un üstünlüğünü pekiştirdi.

Sezon istatistikleri:

Bu sezon forma giydiği 15 maçta 13 gole ulaşan Moreno, oynadığı 15 maçın 8'inde gol atmayı başardı. Gol dağılımı şu şekilde: Muğlaspor'a 3, Esenler Erokspor'a 2, İstanbulspor'a 2, Sarıyer'e 2, ayrıca Mardin 1969 Spor, Antalyaspor, Pendikspor ve Manisa FK maçlarında 1'er gol. Sezon içinde ayrıca 2 asist yapan 31 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, sarı-kırmızılı takımın en golcü ismi konumunda bulunuyor.

KAYSERİSPORLU DANİEL MORENO, SARI-KIRMIZILI FORMA İLE 15 MAÇTA 13 GOL KAYDETTİ.