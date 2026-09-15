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Kayseri'ye adalet yatırımları hizmet ağını genişletme kararlılığı

Okandan, 2002'den beri Adalet Bakanlığı yatırımlarının Kayseri'ye 11.788.335.000 TL ulaştığını; yeni adalet projelerinin kararlılıkla sürdüğünü bildirdi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 13:57

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Kayseri'ye adalet yatırımları hizmet ağını genişletme kararlılığı

Kayseri'de adalet altyapısı güçleniyor

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri'ye yönelik adalet yatırımlarının kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Okandan, 2002 yılından bu yana Adalet Bakanlığı tarafından kentte hayata geçirilen yatırımların toplam tutarının 11 milyar 788 milyon 335 bin TL olduğunu açıkladı.

gerçekleşen yatırımlar:

Okandan, Kayseri'nin adalet hizmetleri altyapısının güçlenmesinde öne çıkan projeleri sıraladı. Buna göre kentte hizmet veren Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi, Kayseri Adalet Sarayı, Develi Adalet Sarayı, İncesu Adalet Sarayı ile ceza infaz kurumu yatırımları, adalet hizmetlerinin sunum kapasitesini önemli ölçüde artırdı. Bu yatırımların, adli süreçlerin hızlanması ve vatandaşların kamu hizmetine erişiminin kolaylaşması yönünde katkı sağladığı vurgulandı.

planlanan projeler ve ilçe yatırımları:

Okandan, mevcut projelerin yanı sıra yeni yatırımların da yakından takip edildiğini kaydetti. 2026 Yatırım Programı'nda yer alan Develi Ceza İnfaz Kurumu ile 2027 Yatırım Programı'na teklif edilen Kayseri Ek Adalet Binası (dönüşüm) projesinin kente kazandırılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Ayrıca, Bünyan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız ve Yeşilhisar Hükümet Konakları projelerinin, İçişleri Bakanlığı ile ortak yürütüleceği; bu yatırımların ilçelerin kamu hizmet kapasitesine önemli katkı sağlayacağı ifade edildi.

Kayseri merkezindeki Gültepe Kapalı Cezaevi'nin taşınması yönündeki taleplerin de Adalet Bakanlığı'na iletildiği ve şehrin ihtiyaçları doğrultusunda yeni yatırımların ilgili kurumlarla koordinasyon içinde hayata geçirilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Okandan, Kayseri'nin her alanda gelişmesi ve vatandaşların daha nitelikli kamu hizmetlerine ulaşması amacıyla eser ve hizmet siyasetinin sürdürüleceğini dile getirirken, adalet yatırımlarının hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Özellikle, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bugüne kadar görev yapan tüm adalet bakanlarına şükranlarını iletti.

Başkan Okandan sözlerini, Kayseri için yürütülen eser ve hizmet siyasetinin kararlılıkla devam edeceğine dair mesaj vererek sonlandırdı.

AK PARTİ KAYSERİ İL BAŞKANI HÜSEYİN OKANDAN; KAYSERİ’YE YÖNELİK ADALET YATIRIMLARININ KARARLILIKLA...

AK PARTİ KAYSERİ İL BAŞKANI HÜSEYİN OKANDAN; KAYSERİ’YE YÖNELİK ADALET YATIRIMLARININ KARARLILIKLA SÜRDÜĞÜNÜ BELİRTEREK, 2002 YILINDAN BUGÜNE ADALET BAKANLIĞI TARAFINDAN ŞEHİRDE HAYATA GEÇİRİLEN YATIRIMLARIN TOPLAM TUTARININ 11 MİLYAR 788 MİLYON 335 BİN TL’YE ULAŞTIĞINI AÇIKLADI.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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