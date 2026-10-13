Kayseri'ye umut taşıyan alzheimer aktif yaşam merkezi hizmete giriyor

Merkezin okunaklı hedefi ve açılış bilgileri:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile hayırseverlerin ortak yatırımı olarak hayata geçirilen Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Yaşam Merkezi, alzheimer hastalarına ve ailelerine yönelik kapsamlı destek sunmak üzere hazırlandı. Merkez, bin 400 metrekarelik inşaat alanına sahip olup açılışı 14 Ekim 2026 Çarşamba saat 15.30'da yapılacak törenle gerçekleştirilecek. Açılışa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katılacak.

Tören Talas Bulvarı, Erenköy Mahallesi adresinde düzenlenecek. Proje, belediyenin sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda toplumun ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedefliyor ve kentte bakım hizmetlerinin çeşitlenmesine katkı sunması amaçlanıyor.

Merkezin tasarım öncelikleri ve hizmet odağı:

Merkezin fiziki düzeni, alzheimer hastalarının gündelik yaşamlarını kolaylaştıracak ve güvenli hissetmelerini sağlayacak biçimde planlandı. Mekânın donanımı ve işleyişi, hasta bakımının yanı sıra ailelerin ve bakım verenlerin yükünü hafifletmeyi hedefleyen destek hizmetlerini kapsayacak şekilde düzenlenecek.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, merkezin değerinin sadece yapının büyüklüğüyle sınırlı olmadığını vurgulayarak, Asıl büyüklüğü içinde yaşatacağı umutlarda saklı ifadesiyle yatırımın insana dokunan yönünü öne çıkardı. Başkan Büyükkılıç, merkezin hastaların rahat ve güvende hissedebilecekleri bir ortam oluşturmayı önceliklendirdiğini belirtti.

İşletme modeli ve kurumsal iş birlikleri:

Merkezin işletmesine ilişkin düzenlemeler için Kayseri Valiliği’nde protokoller tamamlandı. Buna göre işletme sürecinde Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında koordinasyon sağlanacak. Bu yapı, hizmet kalitesinin sürekliliğini ve kurumlar arası sorumluluk paylaşımını güvence altına almayı amaçlıyor.

Kayseri’de sosyal destek ağını güçlendirmeyi hedefleyen merkez, hem hastalara hem de bakım veren ailelere yönelik somut bir katkı olarak değerlendiriliyor. Belediyenin ve hayırseverlerin ortaklığı, kentte sağlık ve sosyal hizmetlerin erişilebilirliğini artırma yönünde atılmış önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE HAYIRSEVER İŞ BİRLİĞİNDE HAYATA GEÇİRİLEN, BİN 400 METREKARELİK İNŞAAT ALANINA SAHİP NACİYE-RAMAZAN BÜYÜKKILIÇ VE KIZLARI ALZHEİMER AKTİF YAŞAM MERKEZİ, AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ’IN KATILIMIYLA DÜZENLENECEK TÖRENLE AÇILIYOR.