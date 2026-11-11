Kaza anı kamerada: yaya sekiz günlük tedavi sonrası hayatını kaybetti

Olayın ayrıntıları:

Eskişehir'in Kırmızıtoprak Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde 3 Kasım tarihinde meydana gelen kazada, sürücüsü Ö.Y. olan 26 ALV 780 plakalı motosikletin yolda yürüyen 65 yaşındaki Ramazan Ş.'ye çarptığı bildirildi.

Kazada Ramazan Ş. ağır yaralandı ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edilerek Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi süreci ve ölüm:

Kazanın ardından bilincinin kapalı olduğu öğrenilen Ramazan Ş., yaklaşık 8 günlük tedavi sürecine alındı. Hastanede sürdürülen tedaviye rağmen bugün yaşamını yitirdiği açıklandı.

Kayıtlar ve kamera görüntüsü:

Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kazanın anı saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosikletin çarpma anası ve sonrasındaki süreç yer alıyor.

Olayla ilgili yetkililerin ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile hastaneye sevk işlemleri habere yansıtılan bilgiler arasında yer alıyor.

ESKİŞEHİR'DE MOTOSİKLETİN ÇARPMASI SONUCU AĞIR YARALANAN 65 YAŞINDAKİ RAMAZAN Ş., HASTANEDE 8 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBEDERKEN, KAZAYA AİT GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI.