Kazandaki emek: Silifke Yörüklerinin nar ekşisi mesaisi başladı

Mersin'de kış hazırlığı: nar ekşisi kazanları kuruluyor

Silifke başta olmak üzere Mersin'in birçok ilçesinde, Yörük kadınları geleneksel yöntemlerle nar ekşisi üretimine başladı. Hem kış sofralarına lezzet katmak hem de aile bütçelerine katkı sağlamak amacıyla yapılan üretim, tamamen doğal yöntemlerle sürdürülüyor.

Üretim süreci:

Olgunlaşan narlar bahçelerden toplanıp önce tane ayırma makineleri ile kabuklarından ayrılıyor ve suyu çıkarılıyor. Elde edilen nar suyu, büyük kazanlarda odun ateşinde uzun saatler boyunca kaynatılarak koyulaştırılıyor. Genel uygulamada kaynatma süresi 10 saatten fazla sürerken, üreticilerden Nazmi Söylemez bu sürenin yer yer 12-13 saate kadar çıktığını belirtiyor.

Ekonomik değer ve gelenek:

Yörük kadınları özellikle pazarda satışı zor olan çatlamış narları değerlendirmek için nar ekşisi üretimine ağırlık veriyor. Bu uygulama hem israfı önlüyor hem de ailelere ek gelir sağlıyor. Yoğun emek ve doğal yöntemler nedeniyle nar ekşisinin kilogram fiyatı 500-600 lira arasında alıcı buluyor.

Üreticiler, mekanik ayrıştırma ve sıkma sistemleriyle hazırladıkları nar suyunu büyük kazanlarda kıvama gelinceye dek kaynatıyor. Bölgedeki verimli nar bahçeleri, özellikle Silifke ve Göksu Deltası çevresi, üretim için önemli hammadde kaynağı oluşturuyor.

Üreticilerden Nazmi Söylemez, "Silifke Göksu Deltası ve çevresinde müthiş derecede nar bahçeleri var. Narları bahçelerden topluyoruz. Narları en teknolojik aletlerde tane ayırma ve sıkma sistemi sonrasında büyük kazanlarımızda getirdiğimiz nar sularını en doğal ortamda odun ateşinde 12-13 saatlik kaynatma sonrasında kıvama getirerek şifa kaynağı nar ekşisi oluşturuyoruz" dedi.

Bu geleneksel üretim hem kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sağlıyor hem de kırsal ekonomiye destek veriyor; kadınların yoğun emeği sayesinde yıl boyunca sofralara doğal ve lezzetli nar ekşisi ulaşıyor.

NAR EKŞİSİNİN ZORLU ÜRETİM SÜRECİ BAŞLADI.