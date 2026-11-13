Kazdağları ve Edremit Körfezi ara tatilde aileleri bekliyor

Bölge, dört mevsim turist çekiyor

Edremit Ticaret Odası (ETO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Aslan, Kasım ara tatilinin başlamasıyla birlikte aileler ve çocukları bölgeye davet etti. Aslan, Kuzey Ege'nin kıyısında yer alan Edremit Körfezi ile Kazdağları'nın deniz, doğa ve termal kaynak gibi farklı turizm olanakları sayesinde yılın 12 ayı ziyaretçi çektiğini hatırlattı.

Bölgenin zengin bitki örtüsü ve coğrafi çeşitliliği, sonbahar döneminde de etkinlik seçeneklerini canlı tutuyor. Aslan, bu dönemin doğa yürüyüşleri, foto-safari ve jeep safari gibi etkinlikler için uygun olduğunu; termal tesislerin ve zeytin hasadı deneyiminin de tatilciler için ilgi çekici alternatifler sunduğunu belirtti.

Etkinlikler ve mevsim avantajları

Kasım ayı programlarında Kazdağları rotaları öne çıkıyor. Zeytinli, Kızılkeçili, Avcılar, Güre ve Altınoluk gibi merkezlerden başlayan yürüyüş ve keşif rotaları, katılımcılara doğayla iç içe zaman geçirme imkânı sağlıyor. Bölgedeki termal kaynaklar ise özellikle dinlenme ve sağlık odaklı kısa tatiller için tercih ediliyor.

Doluluk artışı ve rezervasyon uyarısı

Aslan, Kasım ara tatilinde bölgeye yönelik talebin arttığını ve konaklama tesislerinde doluluk oranlarının hızla yükseldiğini vurguladı. Bu nedenle tatil planı yapan ailelere erken rezervasyon çağrısında bulundu ve misafirlerin mağduriyet yaşamaması için yerlerini önceden ayırtmalarını önerdi.

Edremit Ticaret Odası, bölgenin turizm potansiyelini 12 aya yaymak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Yerel işletmelerle koordinasyon, etkinlik çeşitliliğinin artırılması ve sürdürülebilir turizm uygulamalarına vurgu yapan ETO, hem sezon içi hareketliliği korumaya hem de konuk memnuniyetini yükseltmeye odaklanıyor.

Kasım ara tatilini değerlendirmek isteyenler için bölge; doğa yürüyüşleri, fotoğraf rotaları, jeep safari, termal imkanlar ve zeytin hasadı deneyimi gibi farklı alternatifleri bir arada sunuyor. Edremit Körfezi ve Kazdağları rotalarında yer bulmak isteyenlerin rezervasyonlarını erkenden yapmaları tavsiye ediliyor.

EDREMİT TİCARET ODASI (ETO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI METİN ASLAN, KASIM ARA TATİLİNİN BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE AİLELERİ VE ÇOCUKLARI EDREMİT KÖRFEZİ İLE KAZDAĞLARI’NA DAVET ETTİ.