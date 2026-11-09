Kazlıçeşme'nin altı yüzyılı: tabakhanelerden kültür vadisine uzanan bir semtin izleri

Serginin açılışı ve küratörlüğü:

Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen Kazlıçeşme’nin Altı Asırlık Hafızası sergisi, 6 Kasım 2026 Cuma günü Kazlıçeşme Sanat'ta ziyarete açıldı. Küratörlüğünü Ömer Faruk Şerifoğlunun üstlendiği sergi, semtin yaklaşık 600 yıllık tarihini fotoğraflar, resimler ve tarihî belgeler yoluyla izleyiciye sunuyor.

Açılışta konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Kazlıçeşme'yi İstanbul'un hikâyesi olan semtlerinden biri olarak tanımladı ve serginin semtin geçmişini hatırlatma işlevine vurgu yaptı.

Kazlıçeşme'nin tarihî kimliği ve dönüşümü:

Kazlıçeşme adını üzerindeki kaz figürlü tarihî çeşmeden alıyor ve Fatih Sultan Mehmet döneminde kurulan tabakhanelerle dericiliğin merkezi haline gelmiş bir semt olarak kayıtlarda yer alıyor. Bölge, derinin işlenmesinde yoğun üretim faaliyeti gösterirken, zamanla sosyal ve mekânsal dönüşümler de yaşadı. Başkan Arısoy'un belirttiği gibi, semtte ülkemizin ilk gecekondu tecrübelerinden biri yaşandı; o dönemde bölgeye yerleşenler ile onların çocukları ve torunları bugünkü Zeytinburnulu nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturuyor.

1993 yılında tabakhanelerin Tuzla'ya taşınması sonrası Kazlıçeşme kapsamlı bir değişim sürecine girdi. Son çeyrek asırda ise Kültür Vadisi Projesi bölgenin yeniden şekillenmesinde belirleyici oldu ve semtin tarihî-kültürel kimliğinin öne çıkarılmasına katkı sağladı.

Sergide öne çıkan eserler ve ziyaret bilgileri:

Sergide fotoğraf ve resimlerle birlikte semtin gündelik hayatına dair anekdotlar, tarihî yapılar ve semtle özdeşleşmiş kişiliklerin hikayeleri yer alıyor. Fotoğraflarıyla sergide yer alan isimler arasında İzzet Keribar, Yıldız Çelik, Ali Öz, Gültekin Çizgen ve Mehmet Alpay bulunuyor. Resimlerle semtin ruhunu aktaranlar arasında ise Givanian, Süheyl Ünver, Muhsin Kut, Ümit Çamaş ve Levent Akçay var. Ayrıca Afife Jale, Necdet Elmas ve Hasan Yelmen gibi semtle özdeşleşmiş kişilerin hikâyeleri de ziyaretçilere sunuluyor.

Sergiye kapsamlı bir kitap eşlik ediyor; yayın, Kazlıçeşme'nin üretim kültüründen toplumsal yaşamına ve geçirdiği dönüşüme kadar serginin ele aldığı unsurları kalıcılaştırmayı amaçlıyor. Ziyaretçiler sergide, semtin geçmişini bugüne bağlayan görsel ve belge zenginliğini inceleyebilecek.

Sergi 6 Kasım 2026 tarihinde açıldı ve 28 Şubat 2027 tarihine kadar, pazartesi günleri hariç, her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Mekân: Kazlıçeşme Sanat, Abay Caddesi No: 165, Zeytinburnu.

Hazırlanan sergi, Kazlıçeşme'nin çok katmanlı tarihini görünür kılarken, gelecek kuşaklara aktarılacak bir hafıza oluşturmayı hedefliyor ve semtin sanayi geçmişi ile kültürel dönüşümünü bir arada gösteriyor.

ZEYTİNBURNU BELEDİYESİNCE DÜZENLENEN "KAZLIÇEŞME'NİN ALTI ASIRLIK HAFIZASI" SERGİSİ, KAZLIÇEŞME SANAT'TA ZİYARETE AÇILDI.