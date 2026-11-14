KBÜ engelliler merkezi gelecek dönemin önceliklerini belirledi

KBÜ Engelliler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi danışma kurulu toplandı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Engelliler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu, gelecek döneme ilişkin hedefleri belirlemek ve öncelikli proje alanlarını netleştirmek üzere bir araya geldi. Toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Çepni başkanlık etti; Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İsa Özkan, müdür yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Kolukısa ve Dr. Öğr. Üyesi Ülkü Hayriye İnci ile kurul üyeleri toplantıda yer aldı.

gelecek dönem hedefleri:

Toplantıda, merkezin mevcut faaliyet alanları gözden geçirilerek önümüzdeki dönem için somut hedefler belirlendi. Kurul, özellikle farklı engel gruplarının ihtiyaçlarına yanıt verecek nitelikte araştırma ve uygulama projelerinin desteklenmesini ön plana aldı. Katılımcılar, proje önerilerinin hem eğitim hem de uygulama boyutlarını dikkate alarak, kapsamlı ve sürdürülebilir çalışmalar olmasına önem verdi.

iş birliği ve kapasite geliştirme:

Görüşmelerde disiplinler arası iş birliği ve ortak proje imkanları sıkça vurgulandı. Kurul, merkezin araştırma kapasitesinin güçlendirilmesi için akademik birimler arası koordinasyonun artırılmasını ve ortak çalışma modellerinin geliştirilmesini önerdi. Ayrıca, saha uygulamaları ile akademik araştırmaların birbirini tamamlayacak şekilde tasarlanması gerektiği üzerinde duruldu.

Toplantı sonunda, merkezin öncelikli çalışma alanları ve kısa-orta vadeli hedefleri çerçevesinde yol haritası oluşturulması kararlaştırıldı. Kurul üyeleri, belirlenen önceliklerin hayata geçirilmesi için düzenli aralıklarla değerlendirme toplantıları yapılması gerektiğini ifade etti.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) ENGELLİLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DANIŞMA KURULU, GELECEK DÖNEMİN HEDEFLERİNİ VE DİSİPLİNLER ARASI PROJE ÖNCELİKLERİNİ BELİRLEMEK ÜZERE TOPLANDI.