Keçikıran'da aile hekimleri ve KETEM işbirliği erken tanı sağladı

Keçikıran'da erken tanı süreci

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Keçikıran köyünde yaşayan 52 yaşındaki bir vatandaş, aile hekimleri ve sağlık çalışanlarının yönlendirmesiyle katıldığı kanser taraması sonucu erken dönemde hastalığını öğrendi. Hiçbir yakınması olmayan vatandaşa yapılan mamografi incelemesinde şüpheli bir bulgu tespit edildi ve hasta hızlıca sağlık kurumlarına yönlendirildi.

Tarama ve yönlendirme süreci:

Aile hekimleri ile Keçikıran Aile Sağlığı Merkezi ekiplerinin iletişimi sonrası vatandaşlar planlanan gün ve saatte tarama için merkezlere getirildi. Hasta yakını Abit Yakışır süreci aktarırken, "Keçikıran Aile Sağlığı Merkezi doktorları ve hemşireleri bizi aradılar, taramaya götürdüler. Taramada bizim hastalığımız çıktı. Şu anda tedavi görüyoruz. Tedavinin son aşamasındayız. Çok şükür, şu anda iyiyiz" ifadelerini kullandı.

KETEM ve ulaşım desteğinin rolü:

Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi KETEM Birim Sorumlusu Ebe Yeter Özel, kırsal bölgelerde yaşayanların taramalara erişimini kolaylaştırmak için yürütülen çalışmaları anlattı. Özel, aile hekimlerinin özverili çalışmaları ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan ulaşım desteğiyle vatandaşların merkezlere getirilip güvenle evlerine geri ulaştırıldığını belirtti.

Erken tanının sonuçları:

Tarama sonucunda mamografide BI-RADS 4 olarak adlandırılan şüpheli bulgu saptandı. Vakit kaybedilmeden Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen hastaya hastanedeki ileri tetkiklerin ardından kanser tanısı kondu ve tedavi süreci başlatıldı. Hastanın tedavisinin son aşamasında olduğu ve erken tanının sürecin olumlu ilerlemesinde belirleyici olduğu vurgulandı.

Özel, taramaya uygun vatandaşların ücretsiz olarak Sağlıklı Hayat Merkezleri, KETEM birimleri veya aile hekimlerine başvurarak tarama yaptırabileceklerini hatırlattı. Bu örnek, kırsal alanlarda erişim odaklı çalışmaların erken tanı ve tedaviye doğrudan katkısını ortaya koyuyor.

ŞANLIURFA’NIN EYYÜBİYE İLÇESİNE BAĞLI KEÇİKIRAN KÖYÜNDE YAŞAYAN 52 YAŞINDAKİ VATANDAŞ, AİLE HEKİMLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YÖNLENDİRMESİYLE KATILDIĞI KANSER TARAMASINDA ERKEN TANI SAYESİNDE HASTALIĞINI ÖĞRENDİ.