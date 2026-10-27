Keçiören'de tehlikeli trafik gösterisi: motosiklette 5 kişi taşındı, drift yapan sürücü yakalandı

olayın ayrıntıları:

Ankara'nın Keçiören ilçesi Yozgat Bulvarı'nda kayda geçen görüntülerde, bir motosiklete 5 kişi binerek trafikte ilerledikleri görüldü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, videonun emniyete intikal etmesi üzerine polis ekipleri kısa sürede bölgeye intikal etti.

yapılan işlem ve cezalar:

Olayda şüphelilerden motosiklet sürücüsü hakkında işlem yapılarak gözaltına alındı. Sürücüye, trafiği tehlikeye sokma, kask kullanmama, taşıma sınırını aşma, görüş alanını engelleyen aksesuar kullanımı, abartı egzoz ve aşırı gürültü gibi nedenlerle toplam 9.719 lira idari para cezası uygulandı.

drift olayına müdahale:

Ayrı bir olayda ise bir sürücünün otomobiliyle drift yapma anlarını sosyal medya hesabından paylaşması üzerine polis ekipleri devreye girdi. Paylaşımlar incelenerek tespit edilen sürücü ekipler tarafından gözaltına alındı ve konuya ilişkin adli soruşturma başlatıldı.

Her iki olayda da emniyetin görüntüler üzerine hızlı müdahalesiyle idari ve adli süreçler başlatılırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Keçiören’de trafik magandalarına operasyon: 2 kişi gözaltına alındı