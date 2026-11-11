kedinin devirdiği soba 2 katlı evi kullanılmaz hale getirdi

Bartın'ın Uzunöz köyünde 2 katlı evte yangın çıktı

Bartın'ın Uzunöz köyünde Erdem Çağlayan'a ait 2 katlı betonarme binada yangın çıktı. Olay, ev içindeki kedinin elektrikli sobayı devirmesiyle başladı; sobanın devrilmesi sonucu halı tutuştu ve alevler kısa sürede yayıldı.

yangının çıkış nedeni:

Edinilen bilgiye göre yangın, evde bulunan kedilerin devirdiği elektrikli sobanın halıyı tutuşturması sonucu ortaya çıktı. Yangını fark eden ev sahibi durumu hızlıca gördü ve müdahaleye çalıştı.

müdahale ve hasar:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangını ormanlık alana sıçramadan söndürdü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi ve içindeki eşyalar kül oldu.

ev sahibinin müdahalesi:

Yangını fark eden Erdem Çağlayan, içerideki kedileri alevlerden kurtardı; ancak eşyalarının küle dönüşmesini engelleyemedi.

BARTIN'IN UZUNÖZ KÖYÜ'NDE ERDEM ÇAĞLAYAN'A AİT 2 KATLI EVDE KEDİNİN DEVİRDİĞİ ELEKTRİKLİ SOBA NEDENİYLE YANGIN ÇIKTI