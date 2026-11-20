Kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor:

Erzincan'ın Kemah ilçesinde yürütülen Erzincan Arkeopark projesi kapsamında gerçekleştirilen kazı ve restorasyon çalışmaları, bölgenin tarihî dokusuna ilişkin yeni bulgular sundu. Proje sorumluları tarafından yapılan açıklamada, Behramşah Zaviyesi içinde toplam 18 mezar tespit edildiği ve bunlardan 2'sinin mumyalı olduğu belirtildi.

Bölgede gün yüzüne çıkan eserler ve dönemsel önemleri:

Çalışmalar sırasında Sancaktar Türbesi ve Akıt Mezar gibi farklı dönemlere ait çok sayıda tarihî eser de ortaya çıkarıldı. Prof. Dr. Abdulkadir Gül, buluntuların özellikle Mengücekli hanedanı ve çevresinin tarihine ilişkin önemli veriler sağladığını vurguladı. Bu tespitlerin, bölgenin mimari ve defin gelenekleri hakkında ayrıntılı değerlendirmelere zemin hazırlayacağı ifade edildi.

Restorasyon hedefleri ve gelecek planlaması:

Kemah Sultan Melik Türbesi ve çevresinde sürdürülen kapsamlı restorasyon ile çevre düzenleme çalışmaları, alanın bir bütün olarak korunmasını ve ziyaretçi deneyiminin iyileştirilmesini amaçlıyor. Prof. Dr. Abdulkadir Gül, 2027 yılında Eski Erzincan bölgesindeki arkeolojik kazı çalışmalarının hızlandırılmasının öngörüldüğünü belirterek, bu faaliyetlerin kentin tarih, kültür, sanat ve ekonomisine katkı sağlayacağını kaydetti.

Gül, çalışmalarda emeği geçen Vakıflar Erzurum Bölge Müdürü Murat Uslu ile Genel Müdür Sinan Aksu'ya teşekkür etti ve şunları söyledi: Heyecanlıyız ve gururluyuz. Kemah tarihî günlerinden geçiyor. Açık hava müzesi için yapılan çalışmalara tanıklık etmekten mutluluk duyuyoruz.

Yetkililer, ortaya çıkarılan mezarların ayrıntılı belgelendirme, konservasyon ve bilimsel inceleme süreçlerinin sürdüğünü, bölgenin korunması ve ziyarete açılması aşamalarının titizlikle planlandığını bildirdi.

ERZİNCAN'IN KEMAH İLÇESİNDE, ERZİNCAN ARKEOPARK PROJESİ KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN KAZI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARINDA 2'Sİ MUMYALI 18 MEZAR ORTAYA ÇIKARILDI