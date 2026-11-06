Kemeraltı'na kuşaklama hattı ile su baskınlarına karşı koruma

İZSU'den merkezi çarşıyı hedef alan altyapı yatırımı:

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kent merkezinde yoğun yağışlarda artan su baskını riskine karşı Kemeraltı ve Çankaya için yeni bir kuşaklama projesi başlattı. Proje, deniz seviyesinde yer alan tarihi çarşı ve çevresindeki iş yerleri ile yerleşim alanlarının ani yağışlarda zarar görmesini engellemeyi amaçlıyor. Yatırım tutarı yaklaşık 185 milyon lira olarak açıklandı.

projenin kapsamı ve hat detayları:

Çalışma, Gazi Osman Paşa Bulvarı başlangıcından alıp Gazi Bulvarı ve Cumhuriyet Bulvarı güzergahı boyunca ilerleyecek şekilde planlandı. Proje kapsamında kent merkezinin doğu kesimini çevreleyecek şekilde yaklaşık 4 kilometre yağmur suyu hattı ile 2,5 kilometre atık su hattı imal edilecek. Yeni kuşaklama hattı, İkiçeşmelik yönünden eğimle gelen yağmur sularını ızgaralar aracılığıyla toplayarak tahliye hattına aktaracak ve böylece Kestelli Caddesi, Anafartalar Caddesi ile Havra Sokağı güzergâhından Kemeraltı'na inen akışın kontrol altına alınması hedefleniyor.

Proje alanı arasında Mimar Kemalettin ve Kemeraltı gibi kent için stratejik önemdeki ticaret merkezleri yer alıyor. Kuşaklama hattı sayesinde özellikle yol kotunun altında bulunan iş yerleri ve çukur alanlardaki taşkın riski azaltılacak. Yeni hatlar, mevcut altyapıya entegre edilerek yağmur suyu yönetiminde kapasite artırımı sağlayacak.

çalışma programı ve hedeflenen tamamlanma tarihi:

İZSU, kent merkezinde yürütülecek çalışmaların trafik akışını en az seviyede etkilemesi için özel bir çalışma programı uygulayacak. Gazi Bulvarı'nın denize yakın bölümlerinde yol geçişleri ve deplase işleri hafta sonları ve gece saatlerinde gerçekleştirilecek şekilde planlandı. Projenin tamamlanmasının 2027 yılı olarak hedeflendiği belirtildi.

Çalışmaları yerinde inceleyen İZSU yetkilileri arasında İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile Yatırımlar Dairesi Başkanlığı Yapı Denetim Görevlisi Tayfun Soylu de yer aldı. Soylu, projenin gerekçesini ve beklenen etkisini şöyle özetledi: Yaptığımız çalışmayla aşırı ve ani yağışlarda üst kesimlerden gelen, eğimle birlikte debisi hızlanan yağmur suyu ızgaralar aracılığıyla yağmursuyu hattına aktarılacak ve tahliye edilmiş olacak.

Genel değerlendirme olarak, kuşaklama hattı projesi kentin deniz seviyesindeki tarihi merkezini su baskınlarına karşı güçlendirirken, aynı zamanda daha geniş bir alanda altyapı dayanıklılığını artırmayı hedefliyor. Uygulama süreci ve aşamalarına ilişkin planlamalar ilerledikçe, yerel işletmeler ve vatandaşlar için olası risklerin azaltılması hedefleniyor.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, KEMERALTI VE ÇANKAYA’DA ANİ VE YOĞUN YAĞIŞLARDA YAŞANAN SU BASKINLARINI ÖNLEMEK İÇİN YAKLAŞIK 185 MİLYON LİRALIK KUŞAKLAMA PROJESİNİ BAŞLATTI.