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Kentsel yol yenileme: Kilis'te asfalt atağı sürüyor

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, belediyenin öz kaynaklarıyla yürüttüğü yoğun asfalt çalışmalarını yerinde takip ediyor; ekipler aralıksız çalışıyor.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 17:03

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EDİTÖR: Aslı Han

Kentsel yol yenileme: Kilis'te asfalt atağı sürüyor

Asfalt çalışmaları hız kesmiyor:

Kilis Belediyesi, kent merkezinde yürüttüğü asfalt yenileme çalışmalarını yoğun bir ekiple sürdürüyor. Belediye Başkanı Hakan Bilecen, yapılan işleri yerinde denetleyerek ekiplerden bilgi alıyor ve çalışmanın planlandığı şekilde ilerlemesini sağlıyor.

yerinde denetim ve kaynak kullanımı:

Bilecen, belediyenin kendi imkanları ve öz kaynaklarıyla yolları yenilediğini vurguladı. Çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten başkan, önceliğin ulaşım konforu ve güvenliği olduğunu aktardı.

sosyal medyada ilgi çeken an:

Çalışmaları takip eden Bilecen ile belediye personeli Kadir arasında geçen samimi diyalog sosyal medyada paylaşıldı. Belediyenin hesabından paylaşılan görüntülere "Söz verdik, yapıyoruz" notu eşlik etti; Başkanın Kadir'e yönelik "Zayıfladığın belli, asfalt bitiyor" şeklindeki espirisi takipçiler tarafından ilgi gördü.

Belediye ekipleri, program dahilinde farklı mahallelerde altyapı ve asfalt çalışmalarını eş zamanlı sürdürüyor. Başkan Bilecen, denetimler sırasında vatandaşlarla da görüşerek ihtiyaç ve talepleri yerinde not alıyor.

Kilis’te asfalt çalışmaları devam ediyor

Kilis’te asfalt çalışmaları devam ediyor

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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