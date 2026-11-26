Seminerin amacı ve içeriği:

Kepez Belediyesi Bağımlılıkla Mücadele ve Psikososyal Destek Birimi tarafından düzenlenen seminerde, belediye personeline birimin hizmetleri ve çalışma alanları ayrıntılı şekilde aktarıldı. Program, Kepez Belediyesi Meclis Salonunda birim personelinin katılımıyla gerçekleştirildi ve katılımcılara sunulan destek modelleri ile başvuru süreçleri ele alındı.

Toplumsal farkındalığı artırmayı hedefleyen seminerde, bağımlılıkla mücadelede erken müdahalenin önemi ve bireylere yönelik psikososyal yaklaşımlar üzerinde duruldu. Katılımcılara, danışmanlık süreçleri ve rehberlik uygulamalarının nasıl yürütüldüğü uygulamalı örneklerle anlatıldı.

Sunulan hizmetler ve uygulama alanları:

Program kapsamında özellikle psikososyal destek, bireysel ve aile danışmanlığı, rehberlik ve yönlendirme hizmetleri detaylandırıldı. Seminerde, bağımlılık sürecindeki kişilerin yakınları için sağlanan psikososyal destek ve iletişim odaklı müdahaleler üzerinde örnek çalışmalar paylaşıldı.

Ayrıca aile ilişkileri, iletişim sorunları ve bireysel yaşamda karşılaşılan güçlüklerle baş etmeye yönelik psikolojik danışmanlık hizmetlerinin kapsamı ve başvuru koşulları katılımcılara açıklandı. Sunulan bilgiler, belediye personelinin hem kendi ihtiyaçları hem de vatandaşlara doğru yönlendirme yapabilmesi amacıyla yapılandırıldı.

Personel ve vatandaşlara erişim:

Seminerde vurgulanan bir diğer nokta, Bağımlılıkla Mücadele ve Psikososyal Destek Birimi’nin yalnızca vatandaşlara değil, Kepez Belediyesi personeline ve ailelerine de destek sunduğuydu. Personelin kendisi, ailesi veya çevresinde desteğe ihtiyaç duyan kişiler için birime başvurabileceği ve doğru bilgilendirme süreçlerinde rol alabileceği belirtildi.

Çalışma, kurum içi farkındalığın yükseltilmesi ve destek hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleri doğrultusunda sonlandırıldı. Katılımcılar birimin çalışmaları hakkında bilgilendirildikten sonra uygulama ve başvuru yolları hakkında sorularına yanıt aldı.

KEPEZ BELEDİYESİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE VE PSİKOSOSYAL DESTEK BİRİMİ TARAFINDAN BELEDİYE PERSONELİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME SEMİNERİ DÜZENLENDİ. SEMİNERDE, BAĞIMLILIKLA MÜCADELE KAPSAMINDA BİREYLERE VE AİLELERİNE SUNULAN PSİKOSOSYAL DESTEK, DANIŞMANLIK VE REHBERLİK HİZMETLERİ ANLATILDI.