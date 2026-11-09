Kepez ve Santral'de kapalı pazar esnafı noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan Kepez ve Santral mahallesi kapalı pazar yerinin esnafı, Antalya Pazarcılar Odası iş birliğiyle noter huzurunda gerçekleştirilen kura ile belirlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Konferans Salonu'nda düzenlenen çekime toplam 2 bin 392 pazar esnafı başvurdu. Pazar alanında toplam 214 satış yeri bulunuyor; çarşamba ve cumartesi günleri için toplam 428 satış yeri kura ile hak sahiplerine verildi.

Kura süreci ve başvuru detayları:

Kura noter gözetiminde, kameralar eşliğinde ve şeffaf bir şekilde yapıldı. Sebze-meyve ile tuhafiye esnafı için ayrı ayrı yapılan çekimlerde, aynı gün farklı bir pazar yerinde yeri olup pazar açacak esnafın katılmasına izin verilmedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Yakup Önder açılış kurasını çekti ve kura sürecini takip etti. Önder süreci şu sözlerle değerlendirdi: "Kepez ve Santral mahallemizdeki kapalı pazar yerimizin kura çekilişini gerçekleştirdik. Pazar yerimize 2 bin 392 müracaat oldu. Pazar yerimizde bulunan 214 satış yeri çarşamba ve cumartesi günleri için toplamda 428 yer olarak hak sahiplerine kazandırdık. Bölgenin beklentisi olan vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği pazar yerinin açılışını inşallah en güzel şekilde yapacağız. Hem vatandaşlarımızın alışverişini sağlıkla ve güvenle yapabilmesi adına hem de esnafımızın rahatça ticaretini yapabilmesi adına her şeyin güzel olacağını umut ediyoruz"

Esnafın tepkileri:

Tuhafiye esnafı Hatice Ece Özünalmış, ilk kez bir pazar yeri kurasında isminin çıktığını belirterek, "Yeni açılacak pazarlara yıllardır başvurarak şansımız deniyorum. 20 yıllık esnafım ve ilk defa burada tuhafiye kurasında ismim çıktı. Çok mutluyum, Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ederim. Bu tür kuraların noter huzurunda çekilmesinin çok doğru ve önemli olduğunu düşünüyorum. Bu sistem bana aşırı güvenilir geldi. Önceki kuralarda kendim çeksem bile noterin verdiği güveni vermiyor. Her şeye gözümüzün önünde şeffaf ve adil" dedi.

Bir başka esnaf Ebubekir Yüksel ise kura için "Bizim için güveli ve huzurlu bir kura çekimi oldu. Huzurun olduğu yerde her şey sükûnetle olur memnunuz" sözlerini kullandı.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPIMI TAMAMLANAN KEPEZ VE SANTRAL MAHALLESİ KAPALI PAZAR YERİ’NİN ESNAFLARI NOTER HUZURUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN KURA ÇEKİMİ İLE BELİRLENDİ. ÇARŞAMBA VE CUMARTESİ GÜNLERİ AÇILACAK PAZAR YERİNDE İKİ GÜN İÇİN TOPLAM 428 SATIŞ YERİ KURAYA ÇIKTI.