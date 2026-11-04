Kepez'de hırdavat dükkanında akşam yangını: itfaiye 1.5 saatte kontrol sağladı

Kepez'te akşam saatlerinde çıkan iş yeri yangını

Antalya'nın Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi Sütçüler Caddesi üzerinde saat 19.30 sıralarında bir hırdavat dükkanında yangın çıktı. İşletme sahipleri dükkânı kapatıp ayrıldıktan dakikalar sonra başlayan alevler, içeride bulunan plastik ve yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede yoğun duman ve zaman zaman patlama sesleri oluşturdu.

müdahale ve müdahale süresi:

Çevredeki vatandaşların 112’ye yaptığı ihbar üzerine bölgeye, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda itfaiye ekibi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapalı olan iş yerinin kepenkleri kırılarak alevlere müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın yaklaşık 1.5 saat içinde kontrol altına alındı ve söndürme ile soğutma çalışmaları yapıldı.

mahalle sakinleri ve iş yeri sahibinin durumu:

Yangını fark ederek itfaiyeye haber veren ve olay yerinden olayı izleyenlerin ifadelerine göre dükkan kısa süre önce kapanmıştı. Olayı haber alıp gelen iş yeri sahibi ve eşi, söndürme çalışmalarını gözyaşları içinde izledi; çevredeki itfaiye eri ve yakınları kadını sakinleştirmeye çalıştı. Olayda kimsenin yaralanmadığı bildirildi, ancak iş yerinde büyük çapta maddi zarar oluştu.

Yangını balkonundan fark ederek ihbarda bulunan vatandaşlardan Tahir Aydın, "Balkonda otururken elektriklerin kesildiğini fark ettik. Aşağıya baktığımızda yangını gördük. İşyeri komple yandı. Dükkan yeni kapanmıştı, içerisinde tiner boya gibi malzemeler vardı. Kimse yaralanmadı, ama hasar büyük" dedi.

İtfaiye ekipleri, yangının bitişikteki iş yerlerine ve üst kattaki apartmanlara sıçramasını önlemek için soğutma ve kontrol çalışmalarını sürdürdü. Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

CADDE ÜZERİNDE YAPI MALZEMELERİ ÜZERİNE FAALİYET GÖSTEREN BİR İŞ YERİNDE, İŞLETME SAHİPLERİNİN DÜKKANI KAPATIP GİTTİKTEN DAKİKALAR SONRA YANGIN ÇIKTI. İŞ YERİNDEN DUMANLARIN YÜKSELDİĞİNİ GÖREN ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ'NE İHBARDA BULUNDU.