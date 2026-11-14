Kesimhanelerde mevzuat, hijyen ve hayvan refahı odağa alındı

Karabük'te kesimhane yetkilileriyle değerlendirme toplantısı

Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder başkanlığında, kent genelinde faaliyet gösteren kesimhanelerin yetkililerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

gündemde mevzuat ve hijyen:

Toplantıda yürürlükteki mevzuat, hayvan refahı, kesim ve hijyen şartları ile yönetmeliklerde yapılan değişiklikler ele alındı.

sektör sorunları ve iş birliği çağrısı:

Kesimhane yetkililerinin sektörde yaşadıkları sorunlar, talep ve önerileri dinlendi; karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda, güvenilir gıda arzının sağlanması, hayvan refahının korunması ve kesimhane faaliyetlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi için sektör paydaşlarıyla iş birliği ve koordinasyonun önemi vurgulandı.

KARABÜK İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ YASİN ÖNDER BAŞKANLIĞINDA, KENT GENELİNDE FAALİYET GÖSTEREN KESİMHANELERİN YETKİLİLERİNİN KATILIMIYLA DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.