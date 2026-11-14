Kestane ormanlarının geleceği için erken masa: Erfelek'te hastalık ve gal arısı riski gündemde

Ankara’da 23-24 Kasım 2026 tarihlerinde yapılacak olan "Kestane Ormanları Yönetim Stratejileri Çalıştayı" öncesinde, Sinop’tan bir heyet Erfelek’te saha tespitleri ve değerlendirmeler yapmak üzere bir araya geldi.

Toplantıya, Ağaçlandırma ve Silvikültür Sinop Şube Müdürü Özkan Güneş, Ekosistem Hizmetleri Sinop Şube Müdürü Hüseyin Altınel ve Erfelek Orman İşletme Şefi Mert Koca katıldı. Heyet, Erfelek Ziraat Odası Başkanı Ali Koca ile yapılan görüşmede bölgedeki kestane ormanlarının mevcut durumu ve karşılaşılan sorunları değerlendirdi.

Toplantının odak noktaları:

Görüşmede öncelikle kestane ormanlarını tehdit eden çeşitli hastalıklar ve özellikle kestane gal arısı zararlısı ele alındı. Heyet, Sinop Orman Bölge Müdürlüğü’nün sahada yürüttüğü mücadele çalışmalarının sonuçlarını inceledi ve bu çalışmaların uygulama sürecindeki güçlü ve iyileştirilmesi gereken yönlerini tartıştı.

Ayrıca zararlının yol açtığı üretim düşüşleri, izleme ihtiyaçları ve erken tespit mekanizmalarının güçlendirilmesi üzerinde duruldu. Bölge üreticilerinin sahadaki gözlemleri ve deneyimleri toplantıya taşındı.

Üreticilerin beklentileri ve atılacak adımlar:

Erfelek Ziraat Odası Başkanı Ali Koca, kestane ormanlarının hem ekonomik hem de ekolojik açıdan bölge için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Koca, ormanların korunarak gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarılması amacıyla yapılacak çalışmalara destek vereceklerini belirterek heyete teşekkür etti.

Heyet, önümüzdeki çalıştayda saha bulgularını ve üreticilerin beklentilerini ayrıntılı olarak sunmayı, ortak mücadele stratejileri ile izleme ve bilgilendirme mekanizmalarını tartışmayı planlıyor.

ANKARA’DA 23-24 KASIM 2026 TARİHLERİNDE DÜZENLENECEK OLAN "KESTANE ORMANLARI YÖNETİM STRATEJİLERİ ÇALIŞTAYI" ÖNCESİNDE, ERFELEK’TEKİ KESTANE ORMANLARININ MEVCUT DURUMU VE SORUNLARINI DEĞERLENDİRMEK ÜZERE ÖNEMLİ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ.