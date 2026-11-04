Kıbrıs gazisi Saldıray Aydın ebediyete uğurlandı

cenaze töreni ve katılım:

Zonguldak'ta hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Saldıray Aydın için Acılık Hz. Ali Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ile protokol üyeleri katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından gazinin naaşı dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Tören sırasında yakınları, komşuları ve törene katılanlar taziyelerini iletti.

valinin taziye ziyareti ve açıklaması:

Cenaze merasiminin ardından Vali Hacıbektaşoğlu, gazinin ailesi ve yakınlarıyla bir araya geldi. Vali, Saldıray Aydın için Allah'tan rahmet diledi; ailesine ve yakınlarına başsağlığı ile sabır temennisinde bulundu.

Tören, gazinin yakın çevresinin ve resmi temsilcilerin katılımıyla tamamlandı. Merasim sırasında törenin düzenliliğine dikkat edildi ve aileye yönelik taziye ziyaretleri sürdürülüyor.

ZONGULDAK'TA HAYATINI KAYBEDEN KIBRIS GAZİSİ SALDIRAY AYDIN İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ.