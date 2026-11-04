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Kıbrıs gazisi Saldıray Aydın ebediyete uğurlandı

Zonguldak'ta vefat eden Kıbrıs Gazisi Saldıray Aydın, Acılık Hz. Ali Camii'nde düzenlenen törenle uğurlandı; Vali Hacıbektaşoğlu ailesine başsağlığı diledi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 13:54

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kıbrıs gazisi Saldıray Aydın ebediyete uğurlandı

cenaze töreni ve katılım:

Zonguldak'ta hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Saldıray Aydın için Acılık Hz. Ali Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ile protokol üyeleri katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından gazinin naaşı dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Tören sırasında yakınları, komşuları ve törene katılanlar taziyelerini iletti.

valinin taziye ziyareti ve açıklaması:

Cenaze merasiminin ardından Vali Hacıbektaşoğlu, gazinin ailesi ve yakınlarıyla bir araya geldi. Vali, Saldıray Aydın için Allah'tan rahmet diledi; ailesine ve yakınlarına başsağlığı ile sabır temennisinde bulundu.

Tören, gazinin yakın çevresinin ve resmi temsilcilerin katılımıyla tamamlandı. Merasim sırasında törenin düzenliliğine dikkat edildi ve aileye yönelik taziye ziyaretleri sürdürülüyor.

ZONGULDAK&#039;TA HAYATINI KAYBEDEN KIBRIS GAZİSİ SALDIRAY AYDIN İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ.

ZONGULDAK'TA HAYATINI KAYBEDEN KIBRIS GAZİSİ SALDIRAY AYDIN İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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