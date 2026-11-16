Kıbrıs sorununda yeni vurgu: kalıcı çözüm iki egemen devletin iş birliğiyle mümkün

Ertuğruloğlu İslamabad'da mesajını açıkladı:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da düzenlenen EİT 30. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısında konuştu. Konuşmasında Kıbrıs meselesinin mevcut dinamiklerini, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik talebini ve uluslararası izolasyonların yarattığı sonuçları gündeme taşıdı.

Ertuğruloğlu, federasyon temelli çözüm arayışlarının uzun süreli müzakere süreçlerine rağmen sonuç vermediğini belirterek, 2021'den bu yana Türkiye ile eş güdümlü olarak yeni ve gerçekçi bir zemin arayışında olduklarını vurguladı. Konuşmada Kıbrıs için ortaya koyduğu temel yaklaşımın özünü bir ada, iki devlet ifadesi oluşturdu.

Federasyon modeline ilişkin değerlendirme:

Bakan, federasyon modelinin tükenmişliğini şu gerekçelerle açıkladı: Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz tutumu ve Kıbrıs Türk tarafıyla siyasi güç ile ekonomik refahı paylaşma konusundaki isteksizliği. Ertuğruloğlu, 50 yılı aşkın süredir tekrarlanan müzakere süreçlerinin benzer sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu ve adada yeni yaklaşımın Kıbrıs Türk halkının özden gelen egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü haklarının kabulüne dayanması gerektiğini söyledi.

Tarihsel bağlam ve haklılık iddiası:

Konuşmasında 1963-1974 dönemi ile 15 Temmuz 1974 darbesine değinen Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türklerinin o dönemde ağır baskı ve saldırılara maruz kaldığını hatırlattı. Türkiye'nin müdahalesini Kıbrıs Türk halkının varlığını koruyan bir adım olarak nitelendirdi ve adanın Yunanistan'a ilhakının önlendiğini kaydetti.

İzolasyonların sonuçları ve EİT üyelerine çağrı:

Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkının bugün de haksız ambargo ve izolasyonlarla karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Uluslararası alanda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lehine sergilenen taraflı tutumun, Kıbrıs Türk gençleri, sporcular, sanatçılar, akademisyenler ve iş insanları için erişim engelleri oluşturduğunu belirtti. Bu durumun aynı zamanda bölgesel dayanışmaya zarar verdiğini ifade etti.

Bu çerçevede Ertuğruloğlu, EİT üyesi ülkelere KKTC ile doğrudan ticari, ekonomik, kültürel, turizm ve eğitim ilişkilerini geliştirme çağrısında bulundu ve kurumların teşkilat mekanizmalarına tam katılımının desteklenmesini istedi. Bakan, izolasyonların kaldırılması için somut ve zamanlı adımlar atılmasının önemine vurgu yaptı.

Ekonomik iş birliği teklifleri ve 2027 ev sahipliği:

Toplantıda ayrıca KKTC’nin bölgesel iş birliğine sunduğu katkılar ve iş birliği alanları gündeme geldi. Ertuğruloğlu, KKTC’nin EİT bünyesinde gözlemci üye statüsüyle ticaret, ulaştırma, turizm, tarım, yükseköğretim ve sürdürülebilir kalkınma gibi alanlarda iş birliğine katkı sağlamaya hazır olduğunu belirtti. Doğu Akdeniz’deki stratejik konum ve yükseköğretim altyapısına dikkat çeken bakan, KKTC’nin 2027 yılında bir EİT etkinliğine müşterek ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu duyurdu.

Toplantının düzenlenmesinde katkısı olan Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar ile EİT Genel Sekreteri Büyükelçi Dr. Asad Majeed Khan ve EİT Sekretaryası’na teşekkür eden Ertuğruloğlu, küresel tedarik zinciri aksamaları, enerji arz güvenliği ve enflasyonist baskılar karşısında bölgesel dayanışmanın önemini bir kez daha vurguladı.

Konuşma, KKTC’nin uluslararası platformlarda tanınma ve izolasyonların sona erdirilmesi yönündeki çabalarının sürdürüleceğine dair güçlü bir sinyal olarak değerlendirildi. Ertuğruloğlu ayrıca bu süreçte Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

KKTC DIŞİŞLERİ BAKANI TAHSİN ERTUĞRULOĞLU (ORTADA) PAKİSTAN’IN BAŞKENTİ İSLAMABAD’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN EİT 30. DIŞİŞLERİ BAKANLARI KONSEYİ TOPLANTISI’NA KATILARAK ÜYE ÜLKE TEMSİLCİLERİNE HİTAP ETTİ.