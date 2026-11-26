Kiev'de balistik füze saldırısı: 7 kişi yaralandı
Rus ordusunun başkent Kiev'i balistik füzelerle hedef aldığı saldırıda bir alışveriş merkezi ile iki ticari binanın vurulduğu bildirildi. Belediye Başkanı Vitali Klitschko saldırılarda 2'si ağır olmak üzere 7 kişinin yaralandığını açıkladı.
vurulan hedefler:
Klitschko, saldırılarda hedef alınan yapılar arasında bir alışveriş merkezi ve iki ticari binanın bulunduğunu belirtti.
belediye uyarısı:
Belediye Başkanı Klitschko, bölge sakinlerini sığınaklarda kalmaları konusunda uyardı ve yaralananlarla ilgili bilgileri kamuoyuyla paylaştı.
RUS ORDUSUNUN UKRAYNA'NIN BAŞKENTİ KİEV'İ BALİSTİK FÜZELERLE HEDEF ALDIĞI SALDIRI SONUCU 2'Sİ AĞIR OLMAK ÜZERE 7 KİŞİ YARALANDI.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!