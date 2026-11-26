Kiev'de balistik füze saldırısı: 7 kişi yaralandı

Rus ordusunun başkent Kiev'i balistik füzelerle hedef aldığı saldırıda bir alışveriş merkezi ile iki ticari binanın vurulduğu bildirildi. Belediye Başkanı Vitali Klitschko saldırılarda 2'si ağır olmak üzere 7 kişinin yaralandığını açıkladı.

vurulan hedefler:

Klitschko, saldırılarda hedef alınan yapılar arasında bir alışveriş merkezi ve iki ticari binanın bulunduğunu belirtti.

belediye uyarısı:

Belediye Başkanı Klitschko, bölge sakinlerini sığınaklarda kalmaları konusunda uyardı ve yaralananlarla ilgili bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

RUS ORDUSUNUN UKRAYNA'NIN BAŞKENTİ KİEV'İ BALİSTİK FÜZELERLE HEDEF ALDIĞI SALDIRI SONUCU 2'Sİ AĞIR OLMAK ÜZERE 7 KİŞİ YARALANDI.