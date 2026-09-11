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Kilimli'de halk sağlığını hedef alan kaçak zincirine darbe

Kilimli'de yapılan operasyonda 189 şişe bandrolsüz alkol, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi, 1 şüpheli işlem gördü.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 11:15

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kilimli'de halk sağlığını hedef alan kaçak zincirine darbe

Operasyon ve ele geçirilenler:

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Kilimli ilçesindeki adli aramalarında, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine dönük çalışma kapsamında önemli miktarda materyal ele geçirildi. Yapılan aramalarda 189 şişe bandrolsüz alkol ile birlikte 2 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek bulundu.

Operasyon, halk sağlığının korunması ve haksız kazancın engellenmesi hedefiyle gerçekleştirildi. Ele geçirilen bandrolsüz içkilerin denetimsiz üretim ve dağıtım zincirinin parçası olabileceği değerlendirildi.

Adli işlem ve hukuki çerçeve:

Soruşturma kapsamında bir şüpheli hakkında işlemler başlatıldı. Şüpheliye yönelik adli işlemlerin, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ile 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçlarından yapıldığı belirtildi.

Emniyetin açıklaması:

Emniyet yetkililerinin açıklamasında, 'Suç ve suçlularla mücadelemiz, halkımızın huzur ve güvenliğini korumak amacıyla kararlılıkla sürdürülecektir' ifadesine yer verildi. Yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için denetim ve operasyonların süreceğini bildirdi.

Vatandaşlara yönelik uyarıda bulunularak, bandrolsüz ve kaynağı belirsiz ürünlerin sağlık riski taşıdığı vurgulandı. Bu tür bulguların toplum sağlığı açısından taşıdığı önem nedeniyle kolluk kuvvetlerinin denetimlerinin devam edeceği kaydedildi.

ZONGULDAK’IN KİLİMLİ İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN ADLİ ARAMALARDA 189 ŞİŞE...

ZONGULDAK’IN KİLİMLİ İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN ADLİ ARAMALARDA 189 ŞİŞE BANDROLSÜZ ALKOL İLE RUHSATSIZ TABANCA VE TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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