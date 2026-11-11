Kilis üretimine güç: 510 ton sertifikalı tohum üreticilere ulaştı

Kilis'te düzenlenen Sertifikalı Tohum Dağıtım Programı kapsamında 20 milyon TL tutarındaki destekle toplam 510 ton sertifikalı tohum üreticilere ulaştırıldı. Program, bölge tarımının sürdürülebilirliğini ve üretim kapasitesini artırmayı amaçlıyor.

dağıtım ve hibe detayları:

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın %75 hibe desteğiyle 110 ton mercimek ve nohut tohumu üreticilere verildi. Valilik, Kilis İl Özel İdaresi ve Kilis Belediyesi'nin sağladığı %50 hibe desteğiyle ise 325 ton buğday ve 75 ton arpa tohumu dağıtıldı. Bu dağıtım, farklı ürün gruplarına yönelik hibe yapılandırmasıyla üreticilerin çeşitlendirme ve maliyet azaltma ihtiyaçlarına cevap veriyor.

desteklerin kapsamı ve geçmişi:

Yetkililer, 2022 yılından bu yana 6 bin 340 üreticinin toplam 82 milyon TL değerindeki tohum ve fide projelerinden faydalandığını bildirdi. Ayrıca 2026 yılında Kilis'e sağlanan tarımsal destek tutarının 326,67 milyon TL seviyesine ulaştığı açıklandı; bu rakam bölgedeki yatırım ve destek yoğunluğunu gösteriyor.

Vali Ömer Kalaylı, törende toprağa atılan her tohumun gelecek için kıymetli bir adım olduğunu vurgulayarak üretimin ve çiftçilerin emeğinin önemine dikkat çekti. Programa Vali Ömer Kalaylı, Belediye Başkanı Hakan Bilecen ve diğer protokol üyeleri katıldı.

KİLİS’TE 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ’NDE BİNLERCE FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDU.