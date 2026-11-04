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Kilis'te kesinleşmiş 15 yıl 15 gün hapis cezası olan şahıs yakalandı

Kilis polisi, kasten öldürme ve uyuşturucu suçlarından hakkında 15 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakalayarak cezaevine teslim etti.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 13:59

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kilis'te kesinleşmiş 15 yıl 15 gün hapis cezası olan şahıs yakalandı

olay ve yakalama:

Kilis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik planlı çalışma yürüttü. Yapılan saha çalışmaları ve araştırmalar sonucunda, Ekrem Çetin Mahallesi'nde ikamet eden ve hakkında 15 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tespit edilerek yakalandı.

suçlamalar ve ceza durumu:

Kilis İlamat ve İnfaz Bürosunca şahıs hakkında kasten öldürme ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından mahkûmiyet kararı verildiği, toplam cezanın 15 yıl 15 gün olarak kesinleştiği bildirildi.

Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından resmî teslim işlemiyle Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. Emniyet birimlerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında benzer operasyonların devam edeceği kaydedildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞAHIS, İŞLEMLERİNİN ARDINDAN KİLİS L TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMUNA TESLİM...

GÖZALTINA ALINAN ŞAHIS, İŞLEMLERİNİN ARDINDAN KİLİS L TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMUNA TESLİM EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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