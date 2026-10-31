Kilis'te kuyumcunun siparişe göre ürettiği 5 gramlık altın mama kaşığı rağbet görüyor

Kilis'te bir kuyumcu atölyesinde ustalıkla hazırlanan yaklaşık 5 gram ağırlığındaki altın mama kaşığı, yaklaşık 35 bin lira fiyatıyla dikkat çekiyor. Atölyeyi işleten Serkan Tekdirlik, klasik takı üretiminin yanı sıra hobi olarak başladığı farklı tasarımlarla öne çıkıyor ve müşterilerin özel taleplerine göre ürünler üretiyor.

üretim süreci ve tasarım:

Tekdirlik, altın kaşıkları sıfırdan ürettiklerini belirtiyor. Süreç, altının eritilmesiyle başlıyor; ardından bilgisayar ortamında tasarım yapılıyor ve müşterinin istediği modele göre üretim tamamlanıyor. Usta, ürünlerin ağırlığının ortalama 5 gram civarında olduğunu ve güncel fiyatın yaklaşık 35 bin lira olduğunu aktarıyor. Bu çalışma yöntemi, bireysel taleplere uygun, küçük seriler veya tek parçalık üretim yapılmasını mümkün kılıyor.

talep artışı ve farklı ürünler:

Altın mama kaşığına olan ilgi, sosyal medyada paylaşımın ardından hızlandı. Tekdirlik, bir gün sosyal medya üzerinden telefon numarasına ulaşan bir müşterinin kendisini arayarak yeni doğan torunu için farklı bir hediye istediğini söylemesi üzerine altın mama kaşığını tasarladığını anlatıyor. Ayrıca aynı atölyede kahve fincanı, bıçak ve kebap şişi gibi farklı altın ürünler de müşterilerin taleplerine göre üretiliyor.

Atölye sahibi, taleplerin sosyal medya üzerinden gelmesinin tasarım çeşitliliğini ve sipariş sayısını artırdığını vurguluyor. Usta, müşterinin isteğine göre model ve formda esneklik sağladıklarını belirterek, bu tür kişiye özel ürünlerin hem estetik hem de hatıra değeri taşıdığını ifade ediyor.

KİLİS'TE KUYUMCU ATÖLYESİNDE ÇALIŞAN USTANIN ALTINDAN ÜRETTİĞİ MAMA KAŞIĞI, KAHVE FİNCANI, BIÇAK VE KEBAP ŞİŞİ GİBİ FARKLI ÜRÜNLER İLGİ GÖRÜYOR.